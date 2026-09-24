Mjesecima bez odgovora: Ko je odgovoran za sječu stabala uz Vrbas?

I nekoliko mjeseci nakon sječe oko 25 stabala, uglavnom vrba, na desnoj obali Vrbasa u banjalučkom naselju Mejdan, nema zvaničnog odgovora ko je odgovoran za taj propust, niti je Centar za životnu sredinu dobio službene zapisnike i dokumentaciju koju je tražio, rekao je Igor Kalaba iz ovog udruženja.

Kalaba je podsjetio da je Centar za životnu sredinu reagovao odmah nakon sječe stabala u aprilu, te da je podnio prijave i zahtjeve za pristup informacijama nadležnim institucijama.

- Mi nikada nismo dobili zapisnik - rekao je Kalaba, navodeći da je iz Gradske uprave saopšteno da je neko iz nadzornog organa smijenjen, ali da nije poznato ko je ta osoba niti su dostavljeni dokumenti koji bi potvrdili okolnosti cijelog slučaja.

Prema njegovim riječima, gradska inspekcija je, prema informacijama koje je Centar dobio iz javnih saopštenja, izašla na teren, ali ni u tom slučaju nije dostavljen službeni zapisnik o izvršenom nadzoru.

Kalaba je naveo da Centar ne želi da javno iznosi imena osoba za koje smatra da bi mogle biti odgovorne bez dokumentacije koja bi te navode potvrdila.

- Neke stvari se moraju prvo dokazati na papiru prije nego što bih ja mogao reći javno - rekao je Kalaba, dodajući da informacije do kojih dolaze uglavnom dobijaju od ljudi unutar institucija.

Govoreći o samom projektu uređenja obale Vrbasa, Kalaba je rekao da je način na koji je projekat predstavljen tokom vremena mijenjan – od šetališta, preko zaštite od poplava, do drugih namjena. On je ukazao i na dokument iz 2017. godine, koji je, kako je naveo, finansirao UNDP, a u kojem su prioriteti za zaštitu od poplava bili drugačije definisani.

Kalaba smatra da je sječom stabala izgubljen dio ekoloških funkcija prostora.

- Mi smo te ekosistemske usluge tog drveća izgubili. Efekat koji oni imaju u smislu prevencije poplava, u smislu upijanja vode iz zemljišta, izgubljen je u idućih 20-30 godina - rekao je on.

Dodao je da je uklanjanjem drveća, prema njegovom mišljenju, na obali Vrbasa stvoren novi prostor koji doprinosi efektu urbanog toplotnog ostrva, odnosno zagrijavanju betonskih i drugih vještačkih površina.

Centar za životnu sredinu će, prema Kalabinim riječima, ubuduće veći fokus usmjeriti na druge dijelove toka Vrbasa, posebno na najavljene radove nizvodno od Rebrovačkog mosta, kao i na planove uređenja druge obale.

- Na nama je da prebacimo fokus tu - rekao je Kalaba, ističući da će Centar nastaviti pratiti radove i tražiti informacije od nadležnih institucija.

On je podsjetio i da Centar radi na zaštiti ekosistema uzvodno od Banjaluke i proglašenju zaštićenog područja, navodeći da su istraživanja završena i da je proces zaštite u toku.

(RTRS)