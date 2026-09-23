Da li će Banjalučani uskoro plaćati veće cijene karata gradskog prevoza? Situacija je neizvjesna, s obzirom na događaje na globalnom nivou, a trenutno niko od nadležnih u najvećem gradu Republike Srpske ne govori o potencijalnom poskupljenju, za to vrijeme pomenuti uvode testne električne autobuse.

Novi talas poskupljenja goriva u Republici Srpskoj i Banjaluci stvara neizbježan pritisak na cijene gradskog prevoza, pa tako mogućnost poskupljenja karata sve je izvjesnija, a što se svakodnevno pitaju i sami korisnici.

Cijene goriva na benzinskim pumpama

Cijene dizela na benzinskim pumpama u Banjaluci značajno su porasle i dostigle opseg između 3,60 KM i 3,70 KM po litru, sa tendencijom daljeg rasta ka 4,00 KM.

Pošto gorivo čini najveći pojedinačni rashod u poslovanju prevoznika, ovaj skok bi mogao direktno uticati na održivost postojećeg cjenovnika gradskog saobraćaja.

Podsjećanja radi, prevoznici su i ranije prilikom skoka cijena nafte tražili korekcije cijena pojedinačnih i radničkih mjesečnih karata kako bi pokrili troškove.

Poskupljuju li karte gradskog prevoza?

Da li će doći do poskupljenja na teret građana zavisi od toga da li Grad Banjaluka ima kapacitet da razliku u cijeni nadoknadi iz budžeta, tačnije, subvencionisanjem povlašćenih kategorija i prevoznika, ili će odobriti novi cjenovnik.

"Do 10. u mjesecu se podnosi zahtjev za poskupljenje ako su se ispunili uslovi. Ako ostane ovako jesu. Uvijek postoji opcija da poskupljenja ne bude ukoliko državna ili lokalna samouprava preuzmu trošak poskupljenja na sebe i plate umjesto građana", rekao nam je Dejan Mijić, direktor Autoprevoza.

Kako Mijić navodi, svakako bi najbolja opcija bila uključivanje institucija, kako bi se olakšalo građanima jer uz druga poskupljenja ovo bi im moglo otežati svakodnevnicu.

"Ja takođe mislim da bi u ovom momentu to bilo najbolje, jer mislim da bi za građane još jedno poskupljenje, pored struje, vode, odvoza smeća, parkinga i ostalog bilo previše", zaključuje Mijić.

Električni autobusi

Umjesto prevencije, Grad se ovih dana bavi uvođenjem novih prevoznih sredstava u vidu električnih autobusa. Najavljuju i nova autobuska stajališta, posebnu aplikaciju za praćenje kretanja novih autobusa, ali i poskupljenju niko ne govori.

Bar dok se ne desi...

"Osniva se i Direkcija za javni prijevoz, kako bismo vratili javni prijevoz u ruke grada. To je naše strateško opredjeljenje", rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković.

Formiranje direkcije ranije je najavljeno kao dio šire reforme javnog prevoza u Banjaluci.

Plan je da Grad Banjaluka u narednom periodu postavi 200 novih autobuskih stajališta, nabavi 100 električnih autobusa i četiri električna tramvaja na baterije.

Koliko će ovi noviteti koštati još uvijek nije poznato, kao ni to da li će doći do promjena u cijeni karata.

Takođe još neka od pitanja vezuju se i za saobraćajnu infrastrukturu, a koja je izuzetno opterećena trenutnim brojem vozila jer smo svjedoci svakodnevnih gužvi u Gradu. Kako će to u budućnosti biti kada u Banjaluku stigne novih 100 autobusa, ostaje da vidimo.

A kada je riječ o potencijalnim poskupljenjima, ukoliko do njih i dođe, nadamo se da tada gradski oci neće sazvati konferenciju za medije, slijegati ramenima, pozivati se na globalne promjene, prozivati političke neistomišljenike, već umjesto neodrživog govora, građanima obezbijediti rješenja, ali ne ona, koja će iz svog džepa morati plaćati.