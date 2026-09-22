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Ugasili rasvjetu tokom skupa SNSD-a u Banjaluci, okupljeni upalili lampe i ostali do kraja

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22.09.2026 21:15

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Скуп СНСД-а у Новој Вароши
Foto: Screenshot / X

Tokom skupa pristalica SNSD-a na sportskom igralištu u banjalučkom naselju Nova Varoš ugašena je rasvjeta, ali to nije spriječilo da se skup održi.

Kako je na svom Iks profilu napisao organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik, rasvjetu je ugasila Gradska uprava.

"Gradska uprava nam je ugasila rasvjetu na sportskom igralištu u Novoj Varoši, i poslala neke momke da urliču, koji su bili daleko iza nas…", napisao je Dodik i dodao:

"To nas nije omelo da imamo sjajnu atmosferu među našim pristalicama i komšijama. Živjela Republika Srpska".

Kako se može vidjeti na fotografijama koje je objavio, okupljeni su upalili lampe i pratili izlaganje programa kandidata ove stranke do kraja skupa.

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Banjaluka

SNSD

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