Ugasili rasvjetu tokom skupa SNSD-a u Banjaluci, okupljeni upalili lampe i ostali do kraja

Tokom skupa pristalica SNSD-a na sportskom igralištu u banjalučkom naselju Nova Varoš ugašena je rasvjeta, ali to nije spriječilo da se skup održi.

Kako je na svom Iks profilu napisao organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik, rasvjetu je ugasila Gradska uprava.

"Gradska uprava nam je ugasila rasvjetu na sportskom igralištu u Novoj Varoši, i poslala neke momke da urliču, koji su bili daleko iza nas…", napisao je Dodik i dodao:

"To nas nije omelo da imamo sjajnu atmosferu među našim pristalicama i komšijama. Živjela Republika Srpska".

Kako se može vidjeti na fotografijama koje je objavio, okupljeni su upalili lampe i pratili izlaganje programa kandidata ove stranke do kraja skupa.