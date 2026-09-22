Ugasili rasvjetu tokom skupa SNSD-a u Banjaluci, okupljeni upalili lampe i ostali do kraja

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Tokom skupa pristalica SNSD-a na sportskom igralištu u banjalučkom naselju Nova Varoš ugašena je rasvjeta, ali to nije spriječilo da se skup održi.
Kako je na svom Iks profilu napisao organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik, rasvjetu je ugasila Gradska uprava.
"Gradska uprava nam je ugasila rasvjetu na sportskom igralištu u Novoj Varoši, i poslala neke momke da urliču, koji su bili daleko iza nas…", napisao je Dodik i dodao:
"To nas nije omelo da imamo sjajnu atmosferu među našim pristalicama i komšijama. Živjela Republika Srpska".
Kako se može vidjeti na fotografijama koje je objavio, okupljeni su upalili lampe i pratili izlaganje programa kandidata ove stranke do kraja skupa.
Gradska uprava nam je ugasila rasvjetu na sportskom igralistu u Novoj Varosi, i poslala neke momke da urlicu, koji su bili daleko iza nas… To nas nije omelo da imamo sjajnu atmosferu medju nasim pristalicama i komsijama.. Zivjela Republika Srpska 🥂 @SNSDDodik pic.twitter.com/Pywt0l71nY— Igor Dodik (@dodik_igor) September 22, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
13 min0
Republika Srpska
47 min1
Republika Srpska
53 min2
Republika Srpska
57 min0
Najnovije
Najčitanije
21
21
21
15
21
14
21
10
21
09
Trenutno na programu