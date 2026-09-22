Dodik: Dok smo zajedno i okupljeni oko Srpske, niko nas ne može pokolebati

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da podrška SNSD-u na izborima 4. oktobra daje prilike za završavanje svih započetih projekata i za nova ulaganja, ali i da se nastavi borba za očuvanje Republike Srpske i njenih nadležnosti.

Dodik je na predizbornom skupu na Palama rekao da kada god dođe u ovo mjesto ima poseban osjećaj i da vjeruje da Paljani prepoznaju put uspjeha Republike Srpske.

Istakao je da će u subotu na Pale doći i Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije da osvešta novosagrađeni hram za koji su sredstva izdvojena iz Kabineta predsjednika Republike.

On je ponovio da se srpski narod treba okupljati oko Crkve, te najavio da će na račun manastira u Ozerkovićima biti uplaćeno 500.000 KM.

Dodik je podsjetio da je na Palama otvorena nova zgrada Policijske uprave Istočno Sarajevo, kao i da mu je drago što je imao priliku da usmjerava sredstva za važne projekte, kao što su fakulteti, te gradnja puteva.

"Političari se mjere po onome što su ostavili iza sebe. Pale zaslužuju još više", rekao je Dodik.

Dodik je napomenuo da je Policija Republike Srpske dovedena na zavidan nivo i da je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, čovek koji će taj resor voditi naprijed.

Naglasio je da je cilj stati u kraj organizovanom kriminalu.

"Sa kriminalcima i banditima ne razgovaramo. Istočno Sarajevo neće dijeliti sudbinu donjeg Sarajeva, poručio je Dodik.

Govoreći o međunarodnoj saradnji, Dodik je istakao da je vrijeme koje dolazi, bitno za definisanje Republike Srpske.

"Nikad nismo odustali da se borimo za Republiku Srpsku. Savo Minić i ja ćemo u današnji dan biti kod predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina", rekao je Dodik.

Napomenuo je da se ponosi činjenicom da je 9. januara 1992. godine bio na Palama i glasao za Republiku Srpsku i da podržava inicijativu da Pale budu prijestonica.

"Ovaj narod zaslužuje da živi slobodno, dostojanstveno i ponosno u svojoj Republici Srpskoj, u Palama, čuvajući svoju vjeru, tradiciju i svetinje. Računajte na mene, na Savu Minića, Željku Cvijanović i sve naše ljude. Mi računamo na vas i nikada nećemo odustati od našeg naroda i Republike Srpske. Dok smo zajedno i okupljeni oko Srpske, niko nas ne može pokolebati", poručio je Dodik.