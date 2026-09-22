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Tramp pozvao Cvijanovićevu: Prvi put dva člana Predsjedništva na prijemu u Njujorku

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22.09.2026 20:34

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Бијелој кући у Вашингтону разговарала са Сузи Вајлс, најближим сарадником америчког предсједника Доналда Трампа, о ситуацији у БиХ и регији.
Foto: instagram.com/zeljka.cvijanovic

Američki predsjednik tradicionalno u Njujorku organizuje prijem za šefove država koji prisustvuju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ali ove godine prvi put tom prijemu će prisustvovati dva člana Predsjedništva BiH.

Iako nije predsjedavajuća Predsjedništva u ovom Trenutku, srpski član Željka Cvijanović će prijemu prisustvovati - i to na poziv predsjednika SAD Donalda Trampa.

Do sada je BiH samo predstavljao predsjedavajući predsjedništva, ali ove godine došlo je promjene.

Jedini izuzetak bila je 2014. godina kada je kada je, ne na poziv američkog predsjednika već sa usaglašenim stavom Predsjedništva BiH zasjedanju Generalne skupštine UN tada prisustvovao i član Predsjedništva Nebojša Radmanović.

Ali, večeras će po prvi put ta praksa biti prekršena, saznaje Istraga. Pored predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, prijemu kod predsjednika SAD će prisustvovati i članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, potvrđeno je za ATV.

Podsjećamo, Cvijanovićeva je u Njujorku već održala niz izuzetno važnih sastanaka, među kojima vjerovatno i najvažniji sa šefom kabineta predsjednika SAD Donalda Trampa, Suzi Vajls.

Vajls važi za jednu od najuticajnijih žena u Sjedinjenim Državama otkako je Donald Tramp postao predsjednik

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Suzi Vajls

Donald Tramp

Ujedinjene nacije

Njujork

Amerika

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