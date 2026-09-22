Šta utiče na neredovnost menstruacije kod žena?

Menstrualni ciklus kod svake žene je drugačiji. Ali, da li ste znali da neke svakodnevne navike značajno utiču na naše tijelo i mogu da izazovu velike promjene koje se ogledaju i na našem ciklusu?

1. Stres

Na kašnjenje menstruacije mogu da utiču traumatični događaji poput smrti ili bolesti bliske osobe, raskida veze, preseljenja ili gubitka posla. Sve su to situacije koje naglo i značajno podižu nivo stresa. Naime, stres utiče na dio mozga pod nazivom hipotalamus koji reguliše hormone u tijelu, između ostalog i menstrualni ciklus, koji tada može da postane neredovan, a krvarenja obilnija ili vrlo slaba.

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2. Putovanja

Duža putovanja, posebno ona na dalje destinacije značajno utiču na naše tijelo. Nesanica, nervoza i umor samo su neki od simptoma takozvanog "džet lega" - kratkotrajnog poremećaja uzrokovanog putovanjem kroz različite vremenske zone.

Ali ovakve promjene mogu da utiču i na menstrualni ciklus koji može da postane kraći ili duži. Ne brinite, menstruacija bi trebalo da se normalizuje nakon dva do tri ciklusa, prenosi HeltLajn.

3. Premalo sna

Kako bi naše tijelo normalno funkcionisalo potreban mu je adekvatan odmor i to u obliku sna. S druge strane, premalo sna može uzrokovati brojne negativne promjene u organizmu poput pada imuniteta, nervoze, umora i malaksalosti, ali i da dovede do poremećaja u menstrualnom ciklusu.

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Dokazano je da je ljudskom tijelu potrebno 7 do 9 sati sna i zato je potrebno promjeniti dnevnu rutinu i pokušati da tijelu pružite dovoljno vremena da se odmori.

(GlasSrpske)