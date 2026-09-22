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Aleksandra Prijović slavi rođendan: Majka joj se obratila emotivnim riječima

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22.09.2026 18:43

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Александра Пријовић, нови албум
Foto: YouTube/printscreen

Aleksandra Prijović danas slavi 31. rođendan, a tim povodom joj je majka, Borka Mihajlović, uputila emotivnu poruku.

Borka Mihajlović je, naime, na Instagramu objavila poruku koju je posvetila kćerki Aleksandri Prijović na rođendan.

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– Srećan rođendan, kćeri moja jedina. Hvala ti za svaki osmijeh, zagrljaj i trenutak ponosa koji si mi pružila. Želim ti da uvijek budeš zdrava, srećna i voljena, da te život vodi najljepšim putevima i da nikada ne zaboraviš koliko te mama voli – napisala je Borka, a čestitkama se pridružila i mama Filipa Živojinovića – Zorica Nakić.

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović u srećnom su braku već osam godina. Njih dvoje izgradili su porodicu, te su nedavno proslavili i prvi rođendan, svoje kćerke Arije.

(Grand)

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Tagovi :

Aleksandra Prijović

Pjevačica

rođendan

estrada

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