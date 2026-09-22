Aleksandra Prijović slavi rođendan: Majka joj se obratila emotivnim riječima

Autor:ATV redakcija
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Aleksandra Prijović danas slavi 31. rođendan, a tim povodom joj je majka, Borka Mihajlović, uputila emotivnu poruku.
Borka Mihajlović je, naime, na Instagramu objavila poruku koju je posvetila kćerki Aleksandri Prijović na rođendan.
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– Srećan rođendan, kćeri moja jedina. Hvala ti za svaki osmijeh, zagrljaj i trenutak ponosa koji si mi pružila. Želim ti da uvijek budeš zdrava, srećna i voljena, da te život vodi najljepšim putevima i da nikada ne zaboraviš koliko te mama voli – napisala je Borka, a čestitkama se pridružila i mama Filipa Živojinovića – Zorica Nakić.
Aleksandra Prijović i Filip Živojinović u srećnom su braku već osam godina. Njih dvoje izgradili su porodicu, te su nedavno proslavili i prvi rođendan, svoje kćerke Arije.
(Grand)
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