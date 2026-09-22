Iz kuće tjeraju mir i novac: Na ova 3 mjesta nikada ne treba držati so

So će duže ostati suva i kvalitetna ako je ne držite pored vrata, uz šporet ili na osunčanoj prozorskoj dasci.

Ako želite da vam so što duže ostane suva i kvalitetna, važno je i gdje je čuvate.

Iako se u narodnim vjerovanjima pojedinim mjestima pripisuju posebna značenja, postoje i sasvim praktični razlozi zbog kojih određene lokacije u kuhinji nisu dobar izbor.

1. Pored ulaznih vrata

Narodno vjerovanje: Prag se u tradicionalnim vjerovanjima smatra granicom između doma i spoljnog svijeta. Vjerovalo se da so ostavljena blizu ulaza može da "upije" negativnu energiju ljudi koji ulaze u kuću i tako donese nemir i nesuglasice.

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Praktičan razlog: Ulazni dio doma izloženiji je prašini i prljavštini koja se unosi spolja. Tu su često prisutne i promijene temperature i vlažnosti, što nije idealno mjesto za čuvanje namirnica.

2. Tik uz šporet

Narodno vjerovanje: So se tradicionalno smatrala namirnicom sa zaštitnom simbolikom, pa se vjerovalo da blizina vatre može da umanji njena svojstva.

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Praktičan razlog: Tokom kuvanja oko šporeta se stvara para i povećava vlažnost vazduha. So lako upija vlagu, zbog čega može da se stvrdne i pretvori u grudvice. Ako želite da vam bude pri ruci, u blizini šporeta držite manju količinu u zatvorenom slaniku, dok veću zalihu čuvajte na suvom mjestu.

3. Na osunčanoj prozorskoj dasci

Narodno vjerovanje: U tradicionalnim običajima prozor izložen direktnom suncu nije se smatrao dobrim mjestom za so. Vjerovalo se da sunčeva svjetlost može da umanji njena zaštitna svojstva.

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Praktičan razlog: Na prozorskoj dasci temperatura može značajno da varira, posebno tokom toplijih dana. Ako je posuda otvorena, so je dodatno izložena prašini i nečistoćama iz vazduha.

Gdje je najbolje čuvati so?

Najpraktičnije je da so držite u zatvorenom kuhinjskom ormariću, dalje od sudopera, šporeta i drugih izvora toplote i vlage.

Najbolje je koristiti suvu posudu od stakla, keramike ili plastike sa poklopcem koji dobro zatvara.

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Tako ćete spriječiti da so upija vlagu i neprijatne mirise iz okoline i pomoći joj da ostane rastresita i spremna za upotrebu.