Dodik: Narod u Trnovu zna kako se brani i čuva Republika Srpska

Autor:ATV redakcija
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Kandidati SNSD-a za sve funkcije treba da imaju podršku ljudi iz Trnova s obzirom na to da je u ovom mjestu u prethodnim mandatima mnogo urađeno, rekao je lider stranke Milorad Dodik.
Prije izborne tribine SNSD-a, Dodik je rekao da je na čelu opštine Trnovo mlada ekipa koja održava konekciju i sa republičkim i sa gradskim vlastima u Istočnom Sarajevu, što treba da se nastavi.
"Želimo da vidimo pobjedu Save Minića za predsjednika Republike Srpske i Željke Cvijanović za srpskog člana Predsjedništva", rekao je Dodik novinarima.
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Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice osam Ljiljana Milić istakla je da kao kandidat očekuje ubjedljivu pobjedu SNSD-a za sve nivoe vlasti.
Narod u Trnovu zna kako se brani i čuva Republika Srpska, uz našu Crkvu, vjeru, tradiciju i jedinstvo.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 22, 2026
Zato sam uvjeren da će Trnovo snažno podržati Željku Cvijanović, Savu Minića i SNSD, politiku koja garantuje mir, stabilnost i sigurnu budućnost Srpske. pic.twitter.com/RKMsspYQYD
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