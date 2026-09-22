Dodik: Narod u Trnovu zna kako se brani i čuva Republika Srpska

Kandidati SNSD-a za sve funkcije treba da imaju podršku ljudi iz Trnova s obzirom na to da je u ovom mjestu u prethodnim mandatima mnogo urađeno, rekao je lider stranke Milorad Dodik.

Prije izborne tribine SNSD-a, Dodik je rekao da je na čelu opštine Trnovo mlada ekipa koja održava konekciju i sa republičkim i sa gradskim vlastima u Istočnom Sarajevu, što treba da se nastavi.

"Želimo da vidimo pobjedu Save Minića za predsjednika Republike Srpske i Željke Cvijanović za srpskog člana Predsjedništva", rekao je Dodik novinarima.

Republika Srpska Minić i Dodik posjetili Crkvu Svetog Georgija u Trnovu

Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice osam Ljiljana Milić istakla je da kao kandidat očekuje ubjedljivu pobjedu SNSD-a za sve nivoe vlasti.