Raskrinkavaju se botovi u Srpskoj: Večeras prvo istraživanje

Autor:ATV redakcija
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Na Iks profilu "BotFinders" najavljeno je da će večeras biti objavljeno njihovo prvo istraživanje o radu koordinisanih botovskih mreža u Republici Srpskoj.
Jedan od medija koji je dobio ovu najavu je i ATV, a na profilu se navodi je njihov prvi projekat posvećen izborima u Bosni i Hercegovini.
Kako kažu, dosadašnjom analizom identifikovane su organizovane i koordinisane mreže naloga koje aktivno djeluju na prostoru Srpske.
Our first project: Elections in Bosnia and Herzegovina. 🇧🇦— BotFinders (@BotFinders) September 22, 2026
Our analysis has identified coordinated bot networks operating in Republika Srpska.
Tonight, we publish the first findings.@RTRSvijesti @AtvBanjaluka @Srpska_info @BanjalukaNet
Follow the network. Find the bots. 🤖
"Naš prvi projekat: Izbori u Bosni i Hercegovini. Naša analiza je identifikovala koordinisane bot mreže koje djeluju u Republici Srpskoj. Večeras objavljujemo prva saznanja", piše u objavi na pomenutom profilu.
"Pratite mrežu. Pronađite botove“, uz koju su direktno tagovani i označeni profili nekoliko vodećih medija iz Republike Srpske, među kojima je i ATV.
U sljedećoj objavi su istakli da će razotkriti mreže "koje se kriju iza buke".
"Četiri istraživanja. Tri platforme. Jedan po jedan skup podataka", kažu i dodaju da će u prvoj objavi biti objavljeni nalazi istraživanja na Meta platformama.
"Pažljivo pratite", zaključili su.
🔎 Something coordinated is hiding in plain sight.— BotFinders (@BotFinders) September 22, 2026
Tonight, we start showing the networks behind the noise.
Four investigations. Three platforms. One dataset at a time.
First findings in one hour: Meta.
Watch closely. 🤖 pic.twitter.com/0IU7bb5Abm
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