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Raskrinkavaju se botovi u Srpskoj: Večeras prvo istraživanje

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22.09.2026 18:13

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Раскринкавају се ботови у Српској: Вечерас прво истраживање
Foto: Pexel/Kevin Ku

Na Iks profilu "BotFinders" najavljeno je da će večeras biti objavljeno njihovo prvo istraživanje o radu koordinisanih botovskih mreža u Republici Srpskoj.

Jedan od medija koji je dobio ovu najavu je i ATV, a na profilu se navodi je njihov prvi projekat posvećen izborima u Bosni i Hercegovini.

Kako kažu, dosadašnjom analizom identifikovane su organizovane i koordinisane mreže naloga koje aktivno djeluju na prostoru Srpske.

"Naš prvi projekat: Izbori u Bosni i Hercegovini. Naša analiza je identifikovala koordinisane bot mreže koje djeluju u Republici Srpskoj. Večeras objavljujemo prva saznanja", piše u objavi na pomenutom profilu.

"Pratite mrežu. Pronađite botove“, uz koju su direktno tagovani i označeni profili nekoliko vodećih medija iz Republike Srpske, među kojima je i ATV.

U sljedećoj objavi su istakli da će razotkriti mreže "koje se kriju iza buke".

"Četiri istraživanja. Tri platforme. Jedan po jedan skup podataka", kažu i dodaju da će u prvoj objavi biti objavljeni nalazi istraživanja na Meta platformama.

"Pažljivo pratite", zaključili su.

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