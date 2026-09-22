Raskrinkavaju se botovi u Srpskoj: Večeras prvo istraživanje

Na Iks profilu "BotFinders" najavljeno je da će večeras biti objavljeno njihovo prvo istraživanje o radu koordinisanih botovskih mreža u Republici Srpskoj.

Jedan od medija koji je dobio ovu najavu je i ATV, a na profilu se navodi je njihov prvi projekat posvećen izborima u Bosni i Hercegovini.

Kako kažu, dosadašnjom analizom identifikovane su organizovane i koordinisane mreže naloga koje aktivno djeluju na prostoru Srpske.

Our first project: Elections in Bosnia and Herzegovina. 🇧🇦



Our analysis has identified coordinated bot networks operating in Republika Srpska.



Tonight, we publish the first findings.@RTRSvijesti @AtvBanjaluka @Srpska_info @BanjalukaNet



Follow the network. Find the bots. 🤖 — BotFinders (@BotFinders) September 22, 2026

"Naš prvi projekat: Izbori u Bosni i Hercegovini. Naša analiza je identifikovala koordinisane bot mreže koje djeluju u Republici Srpskoj. Večeras objavljujemo prva saznanja", piše u objavi na pomenutom profilu.

"Pratite mrežu. Pronađite botove“, uz koju su direktno tagovani i označeni profili nekoliko vodećih medija iz Republike Srpske, među kojima je i ATV.

U sljedećoj objavi su istakli da će razotkriti mreže "koje se kriju iza buke".

"Četiri istraživanja. Tri platforme. Jedan po jedan skup podataka", kažu i dodaju da će u prvoj objavi biti objavljeni nalazi istraživanja na Meta platformama.

"Pažljivo pratite", zaključili su.