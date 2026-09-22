Burne reakcije iz Sarajeva nakon posjete Željke Cvijanović Americi

Gdje li je danas, šta li i kome priča Željka Cvijanović po Americi, zahvaljujući kontaktima koji su napravljeni naporima lidera u Republici Srpskoj? To je danas u većem fokusu bošnjačkih političara nego šta će Denis Bećirović večeras reći pred više od 150 lidera zemalja svijeta, zahvaljujući prigodnom terminu rotacije predsjedavanja Predsjedništvom BiH.

To što je Cvijanović na mjestima na kojim nisu bošnjački političari najbolje liječi melem predizborne prilike.

"Željka Cvijanović kod Trampove šefice kabineta, a Bećirović i Konaković se pravde da nešto kontrolišu, pišu otvorena pisma. Ništa oni ne mogu, nigdje ne mogu da dobace. Na posljednji NATO samit u Ankari nisu ni pozvani", rekao je Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

"Šta je radila diplomatija? Bećirović i Flamingos? Oni pišu balone. I onda se mi čudimo što smo ostali na periferiji događaja", rekao je Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a.

Izjave Izetbegovića i Radončića prilično su benigne u odnosu na to kakvu su pažnju Konakoviću i Bećiroviću posvetili pojedini mediji povodom jučerašnjeg sastanka u Bijeloj kući. Magazin Stav je neodgovornost, indolentnost i diplomatski amaterizam Denisa Bećirovića i Elmedina Konakovića apostrofirao kao ozbiljnu prijetnju spoljnopolitičkim interesima BiH. Posebnu pažnju Mirza Abaz posvetio je ličnosti Suzi Vajls i značaju uloge čuvara kapije Bijele kuće.

"Bećirović i Konaković nadmetali su se u tome ko će više puta ponoviti floskule o "patriotizmu" i "odbrani institucija", dok je Željka Cvijanović sjela preko puta žene koja Trampu određuje dnevni raspored i usmjerava politiku SAD-a.

Rezultat je da priču o stanju u Bosni i Hercegovini i regiji u Bijeloj kući trenutno direktno plasira struktura bliska Miloradu Dodiku, dok Sarajevo nema nikakav odgovor niti pristup ljudima koji donose odluke", rekao je Mirza Abaz, magazin Stav.

BiH Sastanak Cvijanovićeve sa Suzi Vajls izazvao histeriju u Sarajevu

Abaz je naglasio kako je dijelu sarajevske javnosti vijest o sastanku u Bijeloj kući prošla neopaženo ili dočekana s uobičajenim podsmijehom, navodeći da za svakoga ko se imalo razumije u mehanizme globalne moći, taj susret predstavlja prvorazredni diplomatski događaj.

Samir Begović na portalu istraga.ba zaključio je tekst tvrdnjom da se Cvijanović uspjela popeti na pretposljednju stepenicu koja vodi do susreta sa samim predsjednikom Donaldom Trampom. Prethodno je provozao Konakovića šaljivog kroz trnovit put lobiranja i diplomatije i podsjetio i aktuelnog šefa bh diplomatije ali i cijelu bh javnost na Konakovićeve samohvale kako je zaslužan što je BiH angažovala lobističku kuću "Kontinental stratedži".

"Cijeli taj posao je neslavno propao jer su Konaković i društvo koje je okupio prekršili zakone Sjedinjenih Država, a Konaković se, u strahu od istrage Tužilaštva BiH, pravdao da se „šalio“ kada je na sjednici Vijeća ministara BiH kazao da je njegovo ministarstvo angažovalo lobističku kuću u SAD.

Takvu ličnu i profesionalnu sramotu nisu sebi dozvolile vlasti Republike Srpske. Za razliku od neodgovornog i nonšalantnog Konakovića, oni su uspješno angažovali ovu lobističku kuću sa kojom je Konaković namjeravao uspostaviti saradnju i koja im je u konačnici izlobirala sastanak Željke Cvijanović sa šeficom kabineta predsjednika SAD Donalda Trampa Suzi Vajls", rekao je Samir Begović, Istraga.ba.

Nije novost da Dragan Bursać ima potrebu da nešto napiše u vezi sa Miloradom Dodikom, Željkom Cvijanović, Srbima, Bosnom i Hercegovinom. Sve u vezi s najnovijim tekstom na portalu plenum.ba jeste.

"Dok se Sarajevo smije "plaćenim sastancima“, Željka Cvijanović sjedi sa Suzi Vajls jednom od najmoćnijih žena Trampove Amerike. Dodik ulaže milione u lobiranje, traži vrata i otvara ih. Dobri Bošnjanin se i dalje smije. Kad prestane, mogao bi otkriti da su iza tih vrata drugi već ispričali svoju verziju budućnosti Bosne i Hercegovine", rekao je Dragan Bursać, Plenum.ba.

Razgovor Željke Cvijanović i Suzi Vajls dosta je daleko od prethodnog trenda nezapažanja i ismijavanja sarajevske javnosti. Društvene mreže od sinoć rješavaju diplomatsku enigmu zvanu Željka Cvijanović u Bijeloj kući.

Objave na društvenoj mreži Iks:

"Dodik u Jerusalimu, ona u Vašingtonu, a gdje su bageristi?....

"Eno Cvijanovića ne izlazi iz Bijele kuće, a Dodik putuje od Moskve, Budimpešte, Vašingtona preko Tel Aviva i Pekinga, ne svraća u Laktaše. Za to vrijeme ministarstvo vanjskih poslova BiH se svađa po fejsbuku s građanima i snima rilsove!"

"Šampioni Fejsbuk politike će nam objasniti kako je Bisera ovo mogla, a nije spriječila i da je zbog Fadila, Željka umjesto u Čajniču završila u Vašingtonu.“

"Naravno da niko poluozbiljan u svijetu ne želi da sarađuje i da se sastaje sa osobama koje se, prema nalazima FBI-a, DEA-e, Evropola i drugih relevantnih agencija, dovode u vezu sa super narko kartelom. Time je otvoren prostor za one druge iz BiH, koji nemaju takve reference. Pa glasali ste za to. Tačka.".

"Bećirović će se sutra uslikati sa Trampom na večeri koju američki predsjednik tradicionalno organizuje za sve delegacije na marginama UN-a. Bećirovićev kabinet će to predstaviti kao susret sa Trampom iako to slikanje traje 3 sekunde i nema prilike za razgovor".

Daleko važnije pitanje od toga koliko je teško doći do Suzi Vajls je kako izgleda budućnost o kojoj su razgovarali srpski član Predsjedništva BiH i prvi saradnik američkog predsjednika. Kakve li bi tek reakcije bile kada bi javnosti bio poznat ijedan konkretan detalj razgovora.