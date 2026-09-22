Na granici ”pale” 4,5 tone mandarina

Granična policija BiH i Fronteks spriječili su nezakoniti unos 4,5 tone mandarina iz Hrvatske u BiH.

”Nezakonit promet spriječen je prilikom nadzora granice na području opštine Ljubuški i kontrolom vozila ”mercedes”, hrvatski registarskih oznaka. Vozilom je upravljao državljanin BiH i Hrvatske koji nije posjedovao dokumentaciju o porijeklu robe”, saopštila je Granična policija BiH.

Dodaju da je vozaču uručen prekršajni nalog u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli, dok je predmet ustupljen službenicima Tima za sprečavanje krijumčarenja Uprave za indirektno oporezivanje BiH na dalje postupanje.