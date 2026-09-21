Radončić: Cvijanović kod megamoćne Suzi Vajls, a Bećirović duva balone

Dok bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović duva balone, srpski član Željka Cvijanović zvanično je primljena kod Suzi Vajls, megamoćne šefice kabineta američkog predsjednika Donalda Trampa - ovako je predsjednik SBB-a i kandidat za bošnjačkog člana Predsjedništva Fahrudin Radončić okarakterisao diplomatiju BiH.

Radončić je upitao šta su uradili Bećirović i ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković.

"Šta je radila naša diplomatija? Bećirović i Flamingos? Oni duvaju balone. I onda se mi čudimo što smo ostali na periferiji događaja. Mi se moramo vratiti u centar zbivanja", rekao je Radončić u Konjicu.

Dodao je da su "Srbi izlobirali svoje uticaje na međunarodnom planu".



