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Radončić: Cvijanović kod megamoćne Suzi Vajls, a Bećirović duva balone

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21.09.2026 22:28

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Радончић: Цвијановић код мегамоћне Сузи Вајлс, а Бећировић дува балоне
Foto: Printscreen/Youtube/FTV

Dok bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović duva balone, srpski član Željka Cvijanović zvanično je primljena kod Suzi Vajls, megamoćne šefice kabineta američkog predsjednika Donalda Trampa - ovako je predsjednik SBB-a i kandidat za bošnjačkog člana Predsjedništva Fahrudin Radončić okarakterisao diplomatiju BiH.

Radončić je upitao šta su uradili Bećirović i ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković.

"Šta je radila naša diplomatija? Bećirović i Flamingos? Oni duvaju balone. I onda se mi čudimo što smo ostali na periferiji događaja. Mi se moramo vratiti u centar zbivanja", rekao je Radončić u Konjicu.

Dodao je da su "Srbi izlobirali svoje uticaje na međunarodnom planu".


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Fahrudin Radončić

Željka Cvijanović

Suzi Vajls

Denis Bećirović

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