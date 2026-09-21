Astrolozi za ova tri znaka predviđaju veliki finansijski preokret

Autor:ATV redakcija
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Finansijski preokret stiže za tri horoskopska znaka. Novac konačno dolazi, a s njim i prilika da lakše riješe obaveze i planiraju budućnost.
Dosta je bilo brojanja svakog dinara i odlaganja planova zbog novca jer stiže preokret koji može donijeti više sigurnosti, lakše rješavanje obaveza i novac koji su dugo čekali, piše Krstarica.
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Biku je strpljenje u posljednjim mjesecima skupo koštalo živaca. Novac za poslove završene još u proljeće vraća mu se u prvoj polovini oktobra, i to obično kroz dvije uplate, ne kroz jednu veliku.
Do sredine mjeseca ostavite po strani ideju o novom kreditu, jer bi vas obavezao baš onda kad prvi put budete disali punim plućima.
Kupovina koju ste odlagali od avgusta, mašina, gume ili zubar, sad postaje realna stavka u budžetu. Bikova nova finansijska faza ne dolazi kao lutrija, već kao uredno zatvorena fioka sa računima.
Vagi se situacija mijenja preko razgovora, ne preko čekanja. Neko iz starog kruga saradnika javlja se sa ponudom u drugoj polovini mjeseca, vjerovatno u utorak ili srijedu, kad Vage inače najlakše pristaju na sve.
Nemojte pristati na prvu cifru koja vam se ponudi, jer druga je za trećinu bolja i stiže ako samo ćutite dva dana. Planete su se namjestile tako da Vagi donose izbor između sigurnog i unosnog, a ovog puta te dvije stvari prvi put idu zajedno.
Novčani preokret kod Vage izgleda kao trenutak kad prestanete da zumirate stanje na aplikaciji prije svake kupovine.
Ribama se otvara priča koju su davno otpisale. Stari dug, pozajmica ili neisplaćeni honorar iz prošle godine vraća se, i to baš kad ste prestali da računate na njega.
Krajem mjeseca stiže i prijedlog koji vam u prvi mah djeluje presitno da biste ga uzeli ozbiljno, ali upravo on nosi stabilan mjesečni priliv. Ne odbijajte ga zbog ponosa. Ribe najbolje prolaze kad ne dramatizuju, a ovoga puta emocija bi vas koštala konkretnog novca.
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Finansijski preokret ne mora da znači da novac odjednom pada s neba. Češće donosi ono što se dugo čekalo – naplatu, povraćaj novca, novu saradnju ili priliku za dodatnu zaradu. Važno je samo da se ta prilika prepozna i iskoristi, umjesto da se sve prepusti čekanju.
Zato je za Bikove, Vage i Ribe važno da ovaj put prvo završe ono što ih najviše opterećuje: račun, dug ili obavezu koju već dugo vuku.
Pravi finansijski preokret nije samo u tome koliko novca stigne, već i u tome šta ćete njime riješiti.
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