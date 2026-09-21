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Astrolozi za ova tri znaka predviđaju veliki finansijski preokret

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21.09.2026 22:58

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Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.
Foto: Diego Fioravanti/Pexels

Finansijski preokret stiže za tri horoskopska znaka. Novac konačno dolazi, a s njim i prilika da lakše riješe obaveze i planiraju budućnost.

Dosta je bilo brojanja svakog dinara i odlaganja planova zbog novca jer stiže preokret koji može donijeti više sigurnosti, lakše rješavanje obaveza i novac koji su dugo čekali, piše Krstarica.

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Bik: napokon dobija novac koji čeka mjesecima

Biku je strpljenje u posljednjim mjesecima skupo koštalo živaca. Novac za poslove završene još u proljeće vraća mu se u prvoj polovini oktobra, i to obično kroz dvije uplate, ne kroz jednu veliku.

Do sredine mjeseca ostavite po strani ideju o novom kreditu, jer bi vas obavezao baš onda kad prvi put budete disali punim plućima.

Kupovina koju ste odlagali od avgusta, mašina, gume ili zubar, sad postaje realna stavka u budžetu. Bikova nova finansijska faza ne dolazi kao lutrija, već kao uredno zatvorena fioka sa računima.

Vaga: dobija ponudu koja mijenja finansijsku sliku

Vagi se situacija mijenja preko razgovora, ne preko čekanja. Neko iz starog kruga saradnika javlja se sa ponudom u drugoj polovini mjeseca, vjerovatno u utorak ili srijedu, kad Vage inače najlakše pristaju na sve.

Nemojte pristati na prvu cifru koja vam se ponudi, jer druga je za trećinu bolja i stiže ako samo ćutite dva dana. Planete su se namjestile tako da Vagi donose izbor između sigurnog i unosnog, a ovog puta te dvije stvari prvi put idu zajedno.

Novčani preokret kod Vage izgleda kao trenutak kad prestanete da zumirate stanje na aplikaciji prije svake kupovine.

Ribe: stiže novac kada su prestale da ga očekuju

Ribama se otvara priča koju su davno otpisale. Stari dug, pozajmica ili neisplaćeni honorar iz prošle godine vraća se, i to baš kad ste prestali da računate na njega.

Krajem mjeseca stiže i prijedlog koji vam u prvi mah djeluje presitno da biste ga uzeli ozbiljno, ali upravo on nosi stabilan mjesečni priliv. Ne odbijajte ga zbog ponosa. Ribe najbolje prolaze kad ne dramatizuju, a ovoga puta emocija bi vas koštala konkretnog novca.

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Šta znači finansijski preokret?

Finansijski preokret ne mora da znači da novac odjednom pada s neba. Češće donosi ono što se dugo čekalo – naplatu, povraćaj novca, novu saradnju ili priliku za dodatnu zaradu. Važno je samo da se ta prilika prepozna i iskoristi, umjesto da se sve prepusti čekanju.

Zato je za Bikove, Vage i Ribe važno da ovaj put prvo završe ono što ih najviše opterećuje: račun, dug ili obavezu koju već dugo vuku.

Pravi finansijski preokret nije samo u tome koliko novca stigne, već i u tome šta ćete njime riješiti.

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