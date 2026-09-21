Klinca ugrizla zmija dok je pokušao da je uhvati, nije mu prvi put

Na društvenim mrežama pojavio se video dječaka od 12 godina koji pokušava da uhvati zmiju, a ona ga ujeda. Međutim, to nije prvi put. Riječ je o mladom influenseru koji se proslavio na taj način.

Dječak koga zovu „malim Stivom Irvinom“: Ko je Kralj Ozarksa koji golim rukama hvata zmije

Ima tek 12 godina, živi na jugu američke savezne države Misuri, a snimci na kojima hvata zmije, pušta ih da ga ujedu i namjerno trpi ubode osa donijeli su mu stotine hiljada pratilaca i milionske preglede. Na internetu se predstavlja kao Kralj Ozarksa (King of the Ozarks), dok ga pratioci sve češće nazivaju „malim Stivom Irvinom“.

Iza profila @king_of_the_ozarks stoji dječak po imenu Ilajdža (Elijah). Prezime i druge privatne podatke ne objavljuje, a kada je u junu 2026. o njemu pisao „Njujork post“, imao je 12 godina i pohađao šesti razred. Živi u području Ozarksa na jugu Misurija, regionu poznatom po šumama, rijekama i bogatom životinjskom svijetu.

Sve je počelo zbog nevjerice drugara

Ilajdža nije prvobitno planirao da postane internet zvijezda. Kako je ispričao, snimke je počeo da objavljuje zato što mu drugari nisu vjerovali kada im je govorio da hvata zmije i da su ga one već ujedale.

Ubrzo se pokazalo da ono što je njemu bilo gotovo svakodnevica za internet publiku izgleda potpuno nevjerovatno. Na snimcima mirno uzima zmije u ruke, objašnjava o kojoj je vrsti riječ, a ponekad im čak namjerno dozvoljava da ga ujedu.

Prvi put ga je zmija slučajno ujela kada je imao oko devet godina. Pošto je shvatio da ga ujed nije zabolio onoliko koliko je očekivao, nastavio je da hvata zmije, a kasnije je upravo od ujeda napravio jedan od prepoznatljivih dijelova svojih snimaka.

Ujedi zmija za nove pratioce

Posebnu pažnju privukao je serijom neobičnih izazova. Tokom jednog od njih obećao je da će dozvoliti po jedan ujed zmije za svakih deset novih pratilaca.

Kada je za samo 24 časa dobio oko 250 novih pratilaca, to je značilo da je, držeći se sopstvenog pravila, dozvolio da ga zmija ujede čak 25 puta.

Ipak, tvrdi da ne hvata zmije nasumično. Prije nego što neku uzme u ruke, obraća pažnju na izgled i šare kako bi utvrdio da nije riječ o otrovnici. Kaže da su mu među bolnijim bili ujedi midlendske vodene zmije, čiji je bol ocijenio sa pet od deset.

Na jednom od snimaka skače u vodu i hvata veliku vodenu zmiju, dok na drugom drži sjevernoameričku crnu zmiju koja ga potom ujeda. Upravo kombinacija znanja o životinjama i prizora koji kod većine ljudi izazivaju strah postala je osnova njegove popularnosti.

Nisu samo zmije

Ilajdža se nije zaustavio na zmijama. Počeo je da snima i ubode različitih vrsta osa, koje pincetom približava ruci i pušta da ga ubodu, a zatim opisuje koliko je ubod bio bolan.

Takvi snimci dodatno su pojačali poređenja sa čuvenim australijskim prirodnjakom i televizijskim licem Stivom Irvinom (Steve Irwin). U komentarima su Ilajdžu počeli da nazivaju „malim Stivom Irvinom“, ali i „najčvršćim djetetom na svijetu“.

Ljubav prema prirodi, međutim, nije došla sa društvenih mreža. Ilajdža kaže da je odrastao u porodici koja veliki dio vremena provodi napolju. Njegova braća takođe hvataju zmije, a otac učestvuje u sličnim avanturama. Majka je znatno opreznija i, kako kaže, trudi se da ga nauči da prepozna otrovne i neotrovne vrste.

Od školskih drugara do miliona pregleda

Koliko je brzo profil rastao najbolje pokazuju brojke. Kada je „Njujork post“ početkom juna objavio priču o njemu, Ilajdža je imao oko 116.000 pratilaca na Instagramu. Nekoliko dana kasnije drugi izvori već su navodili više od 133.000 pratilaca.

Pojedinačni snimci daleko su premašili veličinu samog profila. Podaci koje je u septembru indeksirao servis za analizu Instagram sadržaja „Pikori“ (Pikory) pokazuju da je jedan njegov snimak, na kojem pokazuje veliku vodenu zmiju, dostigao oko 4,36 miliona pregleda.

Tako je dječak koji je snimanjem samo želio da dokaže drugarima da zaista hvata zmije za nekoliko mjeseci postao prepoznatljivo lice sadržaja o divljim životinjama na društvenim mrežama.

Ipak, i sam upozorava druge da ne pokušavaju da ga slijepo oponašaju. Posebno naglašava opasnost od otrovnih zmija i činjenicu da i ubodi insekata mogu biti mnogo opasniji nego što neko očekuje. Njegovi snimci zato istovremeno privlače milione znatiželjnih gledalaca i otvaraju pitanje gdje prestaje interesovanje za prirodu, a počinje rizik koji se pred kamerama preuzima zbog sve većeg broja pregleda.