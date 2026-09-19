Novac stiže za 4 znaka: Evo ko će dobiti pare do 26. septembra

Autor:ATV redakcija
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Bliži se sezona Vage, a položaj planeta će pojedinim znakovima odgovarati, pa će uspjeti da zarade novac do 26. septembra.
Period do kraja septembra treba iskoristiti u svakom pogledu, pa i finansijskom, jer nas u oktobru očekuju retrogradni Merkur i Venera, koji će itekako usporiti potpisivanje ugovora i finansijske transakcije.
Znakovi kao što su Vage, Djevice, Rakovi i Blizanci profitiraće u narednih sedam dana.
Ulazak u sezonu vašeg znaka donosi vam prednost u odnosu na druge znakove Zodijaka. Očekuje vas poboljšanje finansijske situacije.
Venera u Škorpiji vam donosi osjetno poboljšanje finansija. Sve bitne finansijske odluke treba da donosite do 3. oktobra jer Venera tada kreće retrogradno.
Jupiter u Lavu podrazumijeva rijeku novca za vas, tako da očekujete finansijsko blagostanje. Vi ste znak koji ne može da ostane bez novca.
Mars u Raku do 28. septembra osigurava vam odličnu zaradu, tako da treba da iskoristite dobar astrološki period za novac.
Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Vodolija.
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