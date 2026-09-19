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"Dotakli dno" Evropa u ozbiljnom problemu, rezultati testiranja znanja učenika nikad gori

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19.09.2026 10:05

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"Дотакли дно" Европа у озбиљном проблему, резултати тестирања знања ученика никад гори
Foto: ATV

Najnovije PISA testiranje za 2025. godinu pokazalo je veliki pad rezultata petnaestogodišnjaka u više evropskih zemalja, posebno u Francuskoj, Njemačkoj, Holandiji i Finskoj.

Studija mjeri koliko učenici znaju primijeniti školsko znanje iz čitanja, matematike i prirodnih nauka u stvarnim životnim situacijama.

Iako je Velika Britanija odstupila od negativnog trenda, veći dio zapadne Evrope nastavio je pad koji traje od 2018. godine. U Francuskoj, Njemačkoj, Holandiji i Finskoj udio petnaestogodišnjaka bez osnovne funkcionalne pismenosti i matematičkih vještina porastao je na gotovo trećinu generacije.

Stručnjaci navode da je pandemija ubrzala gubitke u učenju, ali da su uzroci dublji: hronični manjak nastavnika, česte kurikularne reforme koje zanemaruju osnovne vještine, rastuće nejednakosti i sve izraženija segregacija školskih sistema. Kao dodatni problem ističe se stalna upotreba pametnih telefona, koja smanjuje pažnju učenika i potiskuje „dubinsko čitanje“ u korist površnog skrolovanja.

Njemačka je zabilježila najlošiji PISA rezultat do sada

Njemačka je zabilježila najlošiji PISA rezultat do sada. Koordinator njemačkog istraživanja Samuel Grajf upozorio je da sve više mladih nema osnovne vještine potrebne za građanski život i tržište rada.

„Druge zemlje su mnogo uspješnije u odvajanju obrazovnog uspjeha od porodične pozadine“, kazao je Grajf.

Podaci pokazuju i snažnu vezu između školskog uspjeha i socioekonomskog statusa: visok nivo kompetencija postiže samo dva odsto učenika iz porodica s niskim prihodima, naspram 25 odsto iz imućnijih domaćinstava.

U Holandiji je zabilježen istorijski minimum

U Holandiji je zabilježen istorijski minimum, posebno u čitalačkoj pismenosti, gdje 39 odsto petnaestogodišnjaka nema osnovne vještine za snalaženje u modernom društvu. Ministarstvo obrazovanja priznalo je da pad nije privremena posljedica pandemije, nego strukturni problem. U Francuskoj je ministar obrazovanja Eduar Žefre ocijenio rezultate zabrinjavajućim, ali ne i iznenađujućim, dok su analitičari ponovo ukazali na nedovoljna ulaganja i duboke društvene razlike. Finska je takođe pala u matematici i čitanju, a tamošnji stručnjaci upozoravaju da se nastavni planovi moraju mijenjati zajedno sa društvom, prenosi Kliks.

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