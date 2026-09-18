Gugl uvodi dugoočekivanu opciju za Andorid korisnike

Gugl je uveo dugočekivanu opciju za sve korisnike Androida koja konačno omogućava bezbjedno prebacivanje passkej digitalnih ključeva iz jedne aplikacije u drugu.

Ova promjena rješava najveću manu modernog prijavljivanja na naloge i ukida potrebu za kucanjem i pamćenjem komplikovanih lozinki.

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Digitalni ključevi su brzo postali najsigurnija zamjena za klasične šifre jer omogućavaju ulazak na sajtove otiskom prsta ili prepoznavanjem lica. Međutim, do sada su ti ključevi bili zarobljeni unutar jedne aplikacije ili uređaja, pa je svaka promjena servisa zadavala ozbiljne glavobolje.

Prije ove novine, prelazak sa jednog menadžera lozinki na drugi zahtijevao je izvoz podataka u nezaštićenom tekstu što je nosilo ogromne bezbjednosne rizike. Kada je riječ o digitalnim ključevima, njih uopšte nije bilo moguće prenijeti, pa su ljudi morali ručno da prave nove naloge na svakom sajtu.

Zahvaljujući novom sistemu unutar Androida, prebacivanje podataka između servisa kao što su Google Password Manager, Bitwarden, 1Password ili Dashlane odvija se potpuno automatski. Čitav proces se obavlja kroz zaštićenu bazu operativnog sistema, bez ikakve potrebe da pravite nezaštićene kopije.

Dovoljno je da unutar nove aplikacije izaberete opciju za uvoz podataka, a Android će sam prepoznati postojeće bezbjedne baze i voditi vas korak po korak. Na ovaj način možete sačuvati sve svoje ulazne podatke i bezbjedno ih prenijeti i na fizičke ključeve poput YubiKey uređaja.

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Milioni ljudi širom svijeta već su prešli na digitalne ključeve zasnovane na kriptografskim parovima koji garantuju maksimalnu zaštitu od hakovanja. Nova opcija na Androidu uklanja posljednju prepreku za masovnu upotrebu ove tehnologije.

Sada svi imaju potpunu slobodu da biraju gdje će čuvati svoje podatke bez straha da će ostati zaključani izvan svojih naloga. Digitalna bezbjednost na telefonima time je postala znatno jednostavnija i pristupačnija svima.

(Telegraf.rs)