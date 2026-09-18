Akcija "Kota": OJT za jednog osumnjičenog zatražilo pritvor, ostali se brane sa slobode

Okružno javno tužilaštvo predložilo je Osnovnom sudu u Gradišci određivanje pritvora protiv P.S. (59) iz Gradiške zbog sumnje da je počinio krivična d‌jela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija i neovlaštena proizvodnja i promet opojnim drogama

Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka juče, 17. septembra, od strane PU Gradiška, dostavljen je izvještaj protiv šest osumnjičenih osoba: P.S. (59) iz Gradiške, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično d‌jelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija i krivično d‌jelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, S.G. (67) iz Gradiške, R.J. (37) iz Gradiške, N.G. (48) iz Gradiške, Đ.Š (25) iz Gradiške i M.S. (61) iz Kozarske Dubice, zbog krivičnog d‌jela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

"Nakon ispitivanja osumnjičenih osoba postupajući tužilac uputio je danas prijedlog Osnovnom sudu u Gradišci, za određivanje mjere pritvora protiv osumnjičenog P.S zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično d‌jelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija i krivično d‌jelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga", navode iz Okružnog javnog tužilaštva.

U prethodnom periodu osumnjičeni je neovlašteno nabavljao radi prodaje veću količinu naoružanja (vatreno oružje, municiju i minsko – eksplozivna sredstva).

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"Izvršenim pretresom objekta koji koristi osumnjičeni policijski službenici PU Gradiška, su pronašli supstancu koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu namijenjenu za dalju prodaju", navode u tužilaštvu.

Tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Gradišci.

Ostali osumnjičeni su nakon ispitivanja pušteni i u nastavku krivičnog postupka će se braniti sa slobode.