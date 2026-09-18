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Zbog suše u Hrvatskoj proglašena prirodna nepogoda

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18.09.2026 10:16

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Због суше у Хрватској проглашена природна непогода
Foto: Francesco Ungaro/Pexels

U Međimurju, na krajnjem sjeveru Hrvatske, proglašena je prirodna nepogoda zbog suše u tri grada i 19 opština.

Suša praćena natprosječno visokom temperaturom vazduha u drugoj polovini juna, te tokom jula i avgusta prouzrokovala je znatan gubitak roda poljoprivrednih kultura.

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Šteta na poljoprivrednim površinama, prema dosadašnjim procjenama, kreće se od 30 do preko 80 odsto.

Najveća šteta zabilježena je na povrtarskim i ratarskim kulturama kasnog roda, krmnom bilju, te u voćnjacima, prenose hrvatski mediji.

Iz Međimurske županije pozvali su fizička i pravna lica koja su pretrpjela štetu da je prijave nadležnim gradskim i opštinskim komisijama, i to samo za imovinu koja nije osigurana od suše.

Komisije će konačnu procjenu štete prijaviti županijskoj komisiji putem Registra štete u roku od 50 dana od proglašenja prirodne nepogode, nakon čega će biti izrađen zbirni izvještaj o šteti za područje ove županije.

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Odluka o proglašenju prirodne nepogode donesena je juče, a odnosi se na gradove Čakovec, Mursko Središće i Prelog, te opštine Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Martin na Muri, kao i Vratišinec.

(Srna)

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Hrvatska

suša

prirodna nepogoda

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