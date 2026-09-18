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Posuo suprugu vrelom kafom nakon svađe: Žena završila u bolnici zbog opekotina

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18.09.2026 08:48

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Кафа
Foto: pexels/NADER AYMAN

Žena u Gostivaru u Sjevernoj Makedoniji zadobila je opekotine nakon što je njen suprug tokom kratke svađe prosuo vrelu kafu po njoj.

O ovom slučaju porodičnog nasilja oglasio se portparol SVR Tetovo Fatmir Redžepi rekao je da je muškarac, nakon prijave slučaja, priveden i zadržan u policijskoj stanici.

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– Dana 15.09.2026. godine u 23.30 časova, u jednom gostivarskom selu, policijski službenici lišili su slobode B. K. (52) iz tog sela, postupajući po prethodnoj prijavi njegove supruge (40) da je u porodičnom domu, nakon kratke svađe, prosuo vrelu kafu po njoj, pri čemu je zadobila opekotine – naveo je Redžepi, prenosi Kurirmk.

Nakon dokumentovanja slučaja, protiv muškarca će biti podnijeta odgovarajuća prijava.

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Tagovi :

Hrvatska

Svađa

Kafa

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