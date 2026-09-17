Žena mjesecima uhodila muškarca, slala mu i prijeteće poruke

Autor:ATV redakcija
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Zadarska policija privela je i kazneno prijavila 37-godišnjakinju zbog sumnje da je mjesecima uhodila 44-godišnjeg muškarca, a zatim mu i prijetila, objavila je policija Zadra.
Policija sumnja da ga je tokom nekoliko mjeseci na zadarskom području pratila, uhodila i pokušavala da uspostavi kontakt s njim lično, telefonskim pozivima i porukama, iako on to nije želio.
Policija navodi i da je 37-godišnjakinja muškarcu prekjuče poslala SMS poruku prijetećeg sadržaja. “Poruka je kod 44-godišnjaka izazvala tjeskobu i strah za vlastitu bezbjednost”, navedeno je u saopštenju policije, prenosi Indeks.
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Protiv 37-godišnjakinje je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom tužilaštvu u Zadru.
Nakon završenog kriminalističkog istraživanja predata je pritvorskom nadzorniku, navodi zadarska policija.
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