Svaki horoskopski znak ima slabu tačku: Koja je vaša?

Autor:ATV redakcija
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Svi imamo slabosti o kojima čak nerado i govorimo, a u tekstu saznajte šta je to što je za svaki horoskopski znak "najslabija tačka", prema tumačenju astrologije.
Svaki horoskopski znak ima svoje vrline, ali i osobine koje ponekad mogu da mu otežaju život. Evo s kojom se slabošću najčešće povezuje svaki znak.
Ovan – nestrpljivost
Ovnovi su energični, odlučni i vole brzo da djeluju. Međutim, njihova najveća slabost može biti nestrpljivost. Teško im pada čekanje, a ponekad donesu odluku prije nego što dobro razmisle o svim mogućnostima.
Bikovi vole stabilnost i sigurnost, ali upravo zbog toga mogu teško da prihvataju promjene. Kada jednom donesu odluku, teško ih je uvjeriti da razmisle o drugačijem pristupu.
Blizanci su znatiželjni i vole da istražuju različite mogućnosti. Njihova slabost može biti neodlučnost, jer im je često teško da se odluče za samo jednu opciju, naročito kada ih istovremeno privlači više stvari.
Rakovi snažno doživljavaju emocije i jako im je stalo do ljudi koje vole. Zbog toga kritika ili nepromišljene riječi mogu lako da ih pogode, čak i kada druga osoba nije imala lošu namjeru.
Lavovi vole da ostave dobar utisak i cijene kada drugi primijete njihov trud. Ponekad mogu previše da budu zavisni od tuđeg odobravanja ili teško da prihvate situacije u kojima nisu u centru pažnje.
Djevice vole red, organizaciju i dobro promišljene odluke. Njihova slabost može biti pretjerano analiziranje, zbog čega ponekad nepotrebno dugo razmišljaju o sitnicama i mogućim problemima.
Vage nastoje da sagledaju različite strane svake situacije i izbjegnu sukobe. Zbog toga donošenje odluka ponekad može da im predstavlja izazov, naročito kada ne žele nikoga da razočaraju.
Škorpije su intuitivne i oprezne kada je riječ o povjerenju. Ako osjete da nešto nije u redu, mogu da postanu sumnjičave i teško ponovo da vjeruju osobi koja ih je razočarala.
Strijelčevi vole slobodu, nova iskustva i spontanost. Ponekad upravo zbog želje za uzbuđenjem mogu reagovati impulsivno ili se upustiti u nešto prije nego što razmisle o posljedicama.
Jarčevi su odgovorni, ambiciozni i usmjereni na ciljeve. Njihova slabost može biti to što sebi ponekad postavljaju prevelika očekivanja i zaborave da uspore, odmore se ili jednostavno uživaju u trenutku.
Vodolije cijene nezavisnost i vole stvari da posmatraju iz drugačije perspektive. Zbog toga ponekad mogu djelovati distancirano ili teško pokazivati emocije, čak i kada im je do nekoga iskreno stalo.
Ribe su maštovite, empatične i vrlo intuitivne. Kada im stvarnost postane previše zahtjevna, mogu da se povuku u svoj svijet i previše razmišljaju o mogućim scenarijima umjesto da se suoče s problemom.
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