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Upecana jedna od najsmrtonosnijih riba: Sadrži otrov 1.250 puta snažniji od cijanida

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17.09.2026 14:51

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Туна плива у мору
Foto: Pexels/Ikbal Alahmad

Kod Rijeke je ulovljena jedna od najsmtronosnijih riba, koja sadrži otrov čak 1.250 puta snažniji od cijanida.

Ribu je ulovio riječki ribolovac Dražen Puškaš, a riječ je o invazivnoj srebrnoprugoj naduvanoj ribi (Lagocephalus sceleratus), poznatiju pod nazivom fugu, čije tkivo sadrži tetrodotoksin, otrov čak 1.250 puta snažniji od cijanida.

Riba težine oko 1,5 kilograma ulovljena je na varalicu, a Puškaš ju je nakon konsultacija ustupio muzeju u Rijeci, piše Novi list.

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Srebrnopruga naduvana riba u Jadranskom se moru pojavila relativno nedavno kao migraciona vrsta. Njen otrov uzrokuje paralizu mišića, prestanak disanja i zastoj srca, a najviša mu je koncentracija u jajnicima, koži, mišićima i jetri.

Uprkos izuzetne opasnosti ova riba u Japanu se smatra vrhunskim delikatesom, koju mogu da spremaju samo i isključivo posebno obučeni kuvari.

Uz to, u Japanu od trovanja ovom ribom godišnje umre oko 200 ljudi.

(Tanjug)

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Riba

Hrvatska

otrov

pecanje

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