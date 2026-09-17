Upecana jedna od najsmrtonosnijih riba: Sadrži otrov 1.250 puta snažniji od cijanida

Kod Rijeke je ulovljena jedna od najsmtronosnijih riba, koja sadrži otrov čak 1.250 puta snažniji od cijanida.

Ribu je ulovio riječki ribolovac Dražen Puškaš, a riječ je o invazivnoj srebrnoprugoj naduvanoj ribi (Lagocephalus sceleratus), poznatiju pod nazivom fugu, čije tkivo sadrži tetrodotoksin, otrov čak 1.250 puta snažniji od cijanida.

Riba težine oko 1,5 kilograma ulovljena je na varalicu, a Puškaš ju je nakon konsultacija ustupio muzeju u Rijeci, piše Novi list.

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Srebrnopruga naduvana riba u Jadranskom se moru pojavila relativno nedavno kao migraciona vrsta. Njen otrov uzrokuje paralizu mišića, prestanak disanja i zastoj srca, a najviša mu je koncentracija u jajnicima, koži, mišićima i jetri.

Uprkos izuzetne opasnosti ova riba u Japanu se smatra vrhunskim delikatesom, koju mogu da spremaju samo i isključivo posebno obučeni kuvari.

Uz to, u Japanu od trovanja ovom ribom godišnje umre oko 200 ljudi.

(Tanjug)