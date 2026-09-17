Povrijeđeno dijete: Palo sa tobogana, preko njega palo drugo dijete

Autor:ATV redakcija
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Dijete (10) povrijeđeno je danas na Tvrđavi u Nišu, kada je palo sa tobogana, a preko njega je palo drugo dijete.
Incident se dogodio oko 11 sati kada su kolektivno djeca iz obližnje osnovne škole imali čas u prirodi u pratnji učiteljskog kadra. Na svu sreće, povrede su lakše.
Hronika
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"Dijete je dobro, sem što se malo ugruvalo i uplašilo. Oni su bili na dječijem igralištu kada su se u bezazlenoj igri gurali i sva je sreća da nije došlo do težih posljedica", rečeno je "Kuriru".
Po dijete je došla Hitna medicinska pomoć koja ga je odvezla u Urgentni centar.
Poslije opservacije dijete je sa roditeljima otpušteno kući.
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