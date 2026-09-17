Počeo sastanak Netanjahua i Dodika u Jerusalimu

Autor:ATV redakcija
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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sastao se danas u Jerusalimu sa predsjednikom Miloradom Dodikom.
Dodik je ranije najavio da će sa Netanjahuom razgovarati o daljem jačanju odnosa Republike Srpske i Izraela, finalizaciji dogovora o konkretnim privrednim projektima, te unapređenju kulturne i naučne saradnje, posebno saradnje univerziteta.
On je naveo da Republika Srpska želi da prijateljstva i partnerstva pretvori u konkretne projekte, investicije, razmjenu znanja i nove mogućnosti za Srpsku.
U delegaciji Republike Srpske, koju predvodi Dodik, su i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić i ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir, prenosi Srna.
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