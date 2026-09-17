Logo

Minić: Mladi će se lakše opredijeliti za kupovinu nekretnine i na brak

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
17.09.2026 14:27

Komentari:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da će povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine biti od koristi mladma i dovesti do toga da se za to lakše opredijeli kao i za sklapanje braka.

Minić je naveo da je i trend da ljudi prije prije zaključenja braka nastoje da obezbijede nekretnine i da je srećan što je danas počela podjela rješenja za povrat PDV-a.

"Sve mjere koje imamo kada je u pitanju politika prema mladima su bitne", rekao je Minić novinarima u Prnjavoru.

Rukovodstvo Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH danas je u Banjaluci uručilo prva dva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine korisnicima iz Doboja i Banjaluke.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

PDV

Republika Srpska

Vlada Republike Srpske

Komentari (0)

Više iz rubrike

Милка Толимир

Republika Srpska

Sa 18 godina, dao je život za otadžbinu: Majka Milka iz Banjaluke čuva sjećanje na Sinišu

1 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се у Тел Авиву са израелским министром за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихајем Шиклијем.

Republika Srpska

Dodik se u Tel Avivu sastao sa izraelskim ministrom Šiklijem

2 h

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: S kim da pregovaramo? Sa Martom Kos, tim zabludjelim liberalima?

3 h

3
Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере

Republika Srpska

Košarac: Istočno Sarajevo jedan od najsnažnijih simbola borbe za slobodu, opstanak i Srpsku

3 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

19

Kojić i Vulićeva podnijeli krivičnu prijavu protiv Cerića zbog izazivanja rasne i vjerske mržnje

15

16

Amidžić: Parlamentarna skupština izglasala zakon kojim su povećane plate i funkcionerima

15

08

Ispod pustinje u Kini pronađeni veliki izvori vode

14

54

Fotografije napravile pometnju: Sara Jo pozirala polugola

14

51

Ankete: CDU jedva iznad cenzusa uoči izbora

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima