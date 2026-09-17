Minić: Mladi će se lakše opredijeliti za kupovinu nekretnine i na brak

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da će povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine biti od koristi mladma i dovesti do toga da se za to lakše opredijeli kao i za sklapanje braka.
Minić je naveo da je i trend da ljudi prije prije zaključenja braka nastoje da obezbijede nekretnine i da je srećan što je danas počela podjela rješenja za povrat PDV-a.
"Sve mjere koje imamo kada je u pitanju politika prema mladima su bitne", rekao je Minić novinarima u Prnjavoru.
Rukovodstvo Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH danas je u Banjaluci uručilo prva dva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine korisnicima iz Doboja i Banjaluke.
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