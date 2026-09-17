Košarac: Istočno Sarajevo jedan od najsnažnijih simbola borbe za slobodu, opstanak i Srpsku

Autor:ATV redakcija
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Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac čestitao je gradonačelniku Ljubiši Ćosiću Dan grada i krsnu slavu – Svetog Petra Dabrobosanskog, ističući da je Istočno Sarajevo jedan od najsnažnijih simbola borbe za slobodu, opstanak i Republiku Srpsku.
"Ovaj grad nije nastao slučajno – stvarali su ga ljudi koji su, nakon egzodusa iz Sarajeva, imali snage, volje i želje da ponovo grade svoje domove, svoja ognjišta i svoju budućnost", istakao je Košarac.
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Zato je Istočno Sarajevo, ukazao je Košarac, mnogo više od administrativnog i urbanog centra.
"Naš grad je svjedočanstvo da srpski narod brani svoje pravo na život, slobodu i dostojanstvo i da ne odustaje od svog ognjišta", naglasio je Košarac.
On je naveo da je danas Istočno Sarajevo moderan, razvijen i perspektivan grad, ponos svojih građana i jedan od važnih stubova Republike Srpske.
Košrac ističe da su razvoj i napredak Istočnog Sarajeva najbolji dokaz šta se može postići kada postoji odgovorna politika i snažna podrška institucija Republike Srpske.
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"Ponosni smo na Istočno Sarajevo jer znamo koliko je truda, žrtve i ljubavi utkano u svaki njegov uspjeh. Srećan Dan grada i srećna krsna slava svim građanima Istočnog Sarajeva", poručio je Košarac na "Instagramu".
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