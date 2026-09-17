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Majka se tokom ručka udavila pred djecom: Ljekari nisu uspjeli da je spasu

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17.09.2026 12:46

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Vanina Soledad Sosa imala je 30 godina i bila je majka dvoje djece, uzrasta od 11 i 6 godina. Preminula je u nedjelju u gradu Sumampa, nakon što se tokom porodičnog ručka zagrcnula hranom.

Njena djeca su izašla iz kuće da potraže pomoć kada je nastala hitna situacija.

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Incident se dogodio oko 13.30, u kući u kojoj je Sosa živjela. U tom trenutku žena je bila sa majkom i svoje dvoje djece, kada joj je hrana začepila disajne puteve. Situacija je izazvala očajničku potragu za pomoći, piše TN.com.

Dvoje djece izašlo je iz kuće da potraži pomoć. Jedan komšija je čuo njihov poziv, ušao u kuću i pronašao Sosu u teškom stanju. Zbog hitnosti situacije odlučio je da je svojim automobilom odveze u bolnicu u Sumampi.

Žena je u zdravstvenu ustanovu stigla u kritičnom stanju. Ljekari su pokušali da oslobode njene disajne puteve, a sproveli su i kardiopulmonalnu reanimaciju. Međutim, nisu uspjeli da je spasu i njena smrt je potvrđena nekoliko minuta kasnije.

Sosa je živjela u Sumampi, gradu koji se nalazi u departmanu Kebračos, na jugu provincije Santjago del Estero. Imala je 30 godina i bila je majka dvoje dece, koja su bila sa njom u trenutku incidenta. Za sada nisu objavljeni drugi podaci o njenom poslu ili privatnom životu.

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Smrt žene izazvala je potres među stanovnicima grada. Nakon incidenta intervenisali su pripadnici Komesarijata broj 33 u Sumampi. Policajci su razgovarali sa članovima porodice kako bi utvrdili kako je došlo do smrti.

U početku je slučaj tretiran kao prirodna smrt. Nadležni su čekali odgovarajuću lekarsku potvrdu kako bi završili postupak.

(Telegraf.rs)

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Argentina

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