Postupci Zapada uvjerili su mnoge da u svim dogovorima sa njim treba postupati oprezno, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Način na koji Zapad vodi svoje poslove uvjerio je mnoge da treba biti oprezan u vezi sa bilo kakvim dogovorima sa tom grupom država, koja može u trenutku da pocijepa sve svoje sporazume i zanemari sve principe koje je decenijama promovisala na međunarodnoj sceni u okviru koncepta globalizacije", rekao je Lavrov tokom zvaničnog otvaranja Četvrtog kongresa Međunarodnog rusofilskog pokreta.

Prema njegovim riječima, slobodne tržišne snage, fer konkurencija i nepovredivost imovine odbačeni su nakon odluke Zapada da podrži nacistički režim koji je nezakonito došao na vlast u Ukrajini protiv Rusije.

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"Ipak, u zapadnim zemljama ima mnogo razumnih ljudi koji pokazuju interesovanje za Rusiju, njenu kulturu, jezike i duhovne i moralne vrijednosti", istakao je Lavrov.

Lavrov je dodao da je nedavno potpisan i stupio na snagu ukaz ruskog predsjednika Vladimira Putina o pružanju humanitarne podrške onima koji dijele tradicionalne ruske duhovne i moralne vrijednosti.

(Srna)