Lavrov: Zapad uvjerio mnoge da treba biti oprezan u vezi sa bilo kakvim dogovorima sa njima

Autor:ATV redakcija
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Postupci Zapada uvjerili su mnoge da u svim dogovorima sa njim treba postupati oprezno, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
"Način na koji Zapad vodi svoje poslove uvjerio je mnoge da treba biti oprezan u vezi sa bilo kakvim dogovorima sa tom grupom država, koja može u trenutku da pocijepa sve svoje sporazume i zanemari sve principe koje je decenijama promovisala na međunarodnoj sceni u okviru koncepta globalizacije", rekao je Lavrov tokom zvaničnog otvaranja Četvrtog kongresa Međunarodnog rusofilskog pokreta.
Prema njegovim riječima, slobodne tržišne snage, fer konkurencija i nepovredivost imovine odbačeni su nakon odluke Zapada da podrži nacistički režim koji je nezakonito došao na vlast u Ukrajini protiv Rusije.
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"Ipak, u zapadnim zemljama ima mnogo razumnih ljudi koji pokazuju interesovanje za Rusiju, njenu kulturu, jezike i duhovne i moralne vrijednosti", istakao je Lavrov.
Lavrov je dodao da je nedavno potpisan i stupio na snagu ukaz ruskog predsjednika Vladimira Putina o pružanju humanitarne podrške onima koji dijele tradicionalne ruske duhovne i moralne vrijednosti.
(Srna)
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