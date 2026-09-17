Od trovanja metanolom preminulo najmanje 48 osoba

Najmanje 48 ljudi je umrlo od posljedica trovanja, a još oko 100 se liječi nakon što su konzumirali alkoholno piće koje je sadržalo metanol u pokrajini Ondo na jugu Nigerije, saopštio je pokrajinski ministar zdravlja Bendži Ajaka.

"Više od 100 ljudi razboljelo se nakon što su posljednjih dana konzumirali to piće u oblastima lokalne uprave Odigbo i Irele u pokrajini Ondo", rekao je Ajaka.

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Portparol policije u Ondou Abajomi Džimoh saopštio je da je 15 lica uhapšeno u vezi sa ovim slučajem, i da je jedan od proizvđača pića koje sadrži metanol trenutno pomaže policiji u istrazi, prenosi AP.

Metanol se pojavljuje kao nusproizvod fermentacije kod alkoholnih pića i, ukoliko se ne odstrani prilikom destilovanja, može izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe kao što su sljepilo, otkazivanje nervnog sistema, pa čak i smrt.

(Srna)