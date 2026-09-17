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Prijetila koleginici da će je ubiti, pa vraćena na posao: Dobiće odštetu od 10.000 evra

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17.09.2026 11:57

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Посао
Foto: pexels/ Alena Shekhovtcova

Okružni sud Zeland-Zapadni Brabant u Holandiji poništio je otkaz po hitnom postupku koji je jedna organizacija dala zaposlenoj nakon što je prijetila da će ubiti koleginicu, ocijenivši da je takva kazna bila prestroga.

Organizacija će ženi morati da isplati više od 10.000 evra, piše NL tajms.

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Žena, koja je od početka 2024. godine radila u odjeljenju za finansijsku administraciju, suspendovana je ovog februara zbog navodno loših rezultata, kao i optužbi za maltretiranje i zastrašivanje kolega.

Sa jednom koleginicom bila je u sukobu zbog tračeva.

Nakon suspenzije, dok ju je IT menadžer ispraćao iz prostorija nakon predaje računara, žena je rekla: “Bolje da je ne sretnem, jer ću je dokrajčiti. Možeš joj to reći”.

Poslodavac je zaključio da je prijetnja bila upućena koleginici sa kojom je bila u sukobu i odmah joj je dao otkaz zbog “ozbiljne prijetnje nasiljem”.

Žena je pred sudom tvrdila da se izjavom nije osvrnula ni na jednu konkretnu osobu i da je bila emotivna, jer ju je suspenzija potpuno iznenadila.

Poslodavac je, međutim, naveo da prijetnja nije bila izolovan incident i da su se kolege i klijenti ranije žalili na njeno ponašanje.

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Sud je ocijenio da je izjava bila “prijeteća i neprihvatljiva”, kao i da je malo vjerovatno da nije bila usmjerena na određenog kolegu.

Ipak, sudija je utvrdio da postoje olakšavajuće okolnosti, navodeći da je razumljivo što je žena bila uznemirena zbog suspenzije i da je prijeteću izjavu iznijela pod uticajem emocija.

Sud je takođe odbacio značaj ranijih žalbi, jer one nisu bile navedene kao razlog za otkaz, a poslodavac nije dokazao ni da je o njima razgovarao sa zaposlenom.

Zbog toga je otkaz po hitnom postupku poništen.

Pošto žena ne želi da se vrati na posao i već je pronašla drugo zaposlenje, organizaciji je naloženo da joj isplati skoro 2.700 evra zakonske prelazne naknade, više od 4.300 evra zarade za otkazni rok i dodatnih 3.500 evra zbog neopravdanog otkaza.

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Žena je tražila 47.000 evra odštete, ali joj je sud dosudio znatno manje, ocijenivši da su njeni finansijski gubici bili ograničeni jer je brzo pronašla novi posao.

(Tanjug)

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Holandija

Otkaz

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