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Lavrov: Za Kosovo nisu pitali narod, a glasanje na Krimu odbijaju da priznaju

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17.09.2026 11:41

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров током посјете Московском државном институту за међународне односе (МГИМО) поводом почетка школске године, познате као „Дан знања“, у Москви, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov optužio je Zapad za dvostruke standarde u primjeni principa Povelje Ujedinjenih nacija, navodeći kao primjer različit odnos prema Kosovu i Krimu.

"Mi ćemo braniti principe sadržane u Povelji UN. Zapad kategorički ne želi da ih primjenjuje u svojoj praktičnoj politici. Ti principi moraju da se primjenjuju i poštuju u cjelini", poručio je Lavrov na otvaranju Četvrtog kongresa Međunarodnog pokreta rusofila.

Šef ruske diplomatije podsjetio je da su zapadne zemlje 2008. godine priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, iako, kako je naglasio, o tom pitanju nije bilo referenduma.

"Kosovo je dobilo nezavisnost u situaciji kada niko nije napadao tu srpsku pokrajinu i kada nije bilo nikakvih vojnih dejstava. Zapadni predstavnici su jednostavno odlučili da tako treba da bude. Narod niko nije pitao i nije bilo nikakvog glasanja", rekao je Lavrov.

On je zatim taj slučaj uporedio sa Krimom, navodeći da je šest godina kasnije, poslije promjene vlasti u Kijevu 2014. godine i početka sukoba, na Krimu organizovan referendum.

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Prema riječima Lavrova, stanovnici Krima su na referendumu, kojem su prisustvovali i strani posmatrači, glasali za prisajedinjenje Rusiji, ali zapadne zemlje taj rezultat nisu priznale.

Lavrov je poručio da će Moskva nastaviti da insistira na primjeni svih principa Povelje UN, a ne na njihovom selektivnom tumačenju.

Spremaju se za rat protiv Rusije

Zapadne zemlje aktivno se pripremaju za rat protiv Rusije, šireći mit o navodnoj ruskoj prijetnji, istakao je ruski ministar.

"Danas vladajući krugovi i elite većine zapadnih zemalja šire mit o prijetnji koja navodno dolazi iz Rusije, aktivno se pripremaju za rat protiv naše zemlje i, između ostalog, osuđuju nas zbog toga što navodno podrivamo evropske vrijednosti. Kakve su to vrijednosti u stvarnosti, možemo da vidimo", rekao je Lavrov.

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Tagovi :

Sergej Lavrov

Kosovo i Metohija

Krim

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