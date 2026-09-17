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Kutija cigareta koštaće više od 31 KM? Cijene drastično skaču u ovoj državi

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17.09.2026 10:17

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цигарета
Foto: pexels/Basil MK

Njemci koji uživaju u cigaretama ili cigarilosima od januara bi mogli da ih plaćaju znatno skuplje, izvještava Njemačka novinska agencija.

Ako vladajuća koalicija u Bundestagu sprovede svoj poreski plan, nameti će naglo porasti.

"To bi bila poreska eksplozija koja bi mogla da podigne cijene za 50 do 60 odsto", rekao je za dpa Bodo Merlajn, direktor Saveznog udruženja industrije cigara.

Takav udarac mogao bi ozbiljno da utiče na taj sektor, objasnio je Merlajn tokom sajma Intertabac u Dortmundu.

"Ako prosječna kutija cigareta sada košta 10 evra (oko 19,5 KM), kasnije bi mogla koštati oko 16 evra (oko 31,3 KM). To je tolika razlika da bi ih mnogi potrošači vjerovatno prestali kupovati", dodao je on.

To će biti posebno teško za industriju cigara jer se ona već suočava sa slabijom potražnjom, piše Feniks magazin.

Industrija pred ozbiljnim gubicima

"I mi osjećamo posljedice loše ekonomske situacije. Očekuje se da će promet u njemačkoj industriji cigara ove godine biti šest do sedam odsto manji nego prošle", napomenuo je Merlajn. Zbog visokih cijena goriva na benzinskim pumpama i drugih rastućih troškova života, potrošači sve pažljivije paze na svaki evro.

Prema podacima udruženja, u Njemačkoj cigarete proizvodi sedam kompanija. Četiri se nalaze u gradu Bindeu, a jedna u okrugu Minden-Libeke sve na sjeverozapadu Njemačke. Uz to, u ovom sektoru posluje i 15 uvoznika, a industrija zapošljava ukupno 1.640 radnika.

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Duvan koji se koristi za cigare i cigarilose proizvedene u Njemačkoj dolazi uglavnom iz Latinske Amerike i Indonezije. Godišnje se u toj zemlji proda oko dvije milijarde cigarilosa i cigara, a budući da oba proizvoda spadaju u istu poresku kategoriju, država među njima ne pravi razliku.

"Ako koalicija znatno ne ublaži svoj plan, to će nas teško pogoditi. Gubitak radnih mjesta vjerovatno bi bio neizbježan", upozorio je Merlajn, naglašavajući da proizvodi te industrije nisu isključivo luksuzna roba. Ne predstavljamo samo vrhunske cigare koje koštaju više od 100 evra, već i kvalitetne proizvode srednjeg cjenovnog ranga. Naši kupci nisu samo bogati ljudi, među njima su i obični pojedinci koji uživaju da zapale cigarilos u svom dvorištu.

Predstavnik udruženja takođe je zabrinut i za oko 500 specijalizovanih prodavnica u Njemačkoj koje prodaju ove proizvode, a kojima prijeti značajan pad prometa, prenosi Večernji.hr.

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Cijene

cigareta

Njemačka

Duvan

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