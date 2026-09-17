Logo

Poznati hrvatski trener uhapšen zbog polnog zlostavljanja djece

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
17.09.2026 10:44

Komentari:

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

Poznati hrvatski trener uhapšen je zbog optužni za polnu zloupotrebu djece.

Prava drama desila se u juče u Karlovcu, a danas se očekuje da trener čiji se ime ne navodi, bude ispitan u Opštinskom državnom tužilaštvu u Karlovcu.

"Policijski službenici Policijske stanice Karlovac sproveli su kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjakom zbog sumnje da je počinio krivična djela se*sualne zloupotrebe djeteta mlađeg od 15 godina. Nakon završetka kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predat pritvorskom nadzorniku i uz krivičnu prijavu doveden u Opštinsko državno tužilaštvo u Karlovcu", saopštila je karlovačka policija, a prenosi "Jutarnji list".

uvidjaj policija rs

Hronika

Pet povrijeđenih u teškoj nesreći, među njima četvoro djece

Ovaj list dodaje da je riječ je o dugogodišnjem treneru jednog borilačkog sporta koji je tokom svoje karijere dobio više priznanja za svoj rad, kako za promociju sporta, tako i za promociju grada i županije u kojoj radi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zlostavljanje

hapšenje

Hrvatska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Интервенција у којој је умро Армин Ђутовић

Region

Policajac u Sloveniji davio čovjeka, on preminuo - sada se pojavio snimak

3 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Automobil sletio sa puta, pa završio na stadionu na kom se igrala utakmica

4 h

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Region

Opljačkano partizansko groblje, krađa trajala duže vrijeme!

12 h

0
Застава Хрватске, поред ње застава ЕУ.

Region

Slavila svaki pogodak: U Puli uhapšena žena (33) koja je kamenovala zastavu Hrvatske

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Košarac: Istočno Sarajevo jedan od najsnažnijih simbola borbe za slobodu, opstanak i Srpsku

11

41

Lavrov: Za Kosovo nisu pitali narod, a glasanje na Krimu odbijaju da priznaju

11

36

Dodik iz Tel Aviva: Saradnja sa Izraelom od strateškog značaja

11

34

Mladići zadobili povrede opasne po život u krvavom obračunu

11

34

Odbjegli poštar iz BiH već na slobodi, došao preko Splita

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima