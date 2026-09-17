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Automobil sletio sa puta, pa završio na stadionu na kom se igrala utakmica

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17.09.2026 07:41

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Dvije osobe povrijeđene su sinoć u Zagrebu kada je automobil sletio sa kolovoza, probio ogradu i uletio na teren stadiona Fudbalskog kluba “Ponikve” na kojem je bila u toku utakmica.

Povrijeđeni su prevezeni u bolnice.

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Svjedoci su ispričali da je automobil velikom brzinom sletio sa kolovoza i zaustavio se ispod tribina stadiona. Jedna povrijeđena osoba je prevezena u KBC Zagreb, dok je druga prevezena u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice.

Dojavu o nesreći policija je primila u 20.10 časova.

(Novosti)

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Zagreb

Hrvatska

Saobraćajna nesreća

Policija

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