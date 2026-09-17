Automobil sletio sa puta, pa završio na stadionu na kom se igrala utakmica

Autor:ATV redakcija
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Dvije osobe povrijeđene su sinoć u Zagrebu kada je automobil sletio sa kolovoza, probio ogradu i uletio na teren stadiona Fudbalskog kluba “Ponikve” na kojem je bila u toku utakmica.
Povrijeđeni su prevezeni u bolnice.
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Svjedoci su ispričali da je automobil velikom brzinom sletio sa kolovoza i zaustavio se ispod tribina stadiona. Jedna povrijeđena osoba je prevezena u KBC Zagreb, dok je druga prevezena u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice.
Dojavu o nesreći policija je primila u 20.10 časova.
(Novosti)
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