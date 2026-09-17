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Đani priznao prevaru: "Žena me uhvatila na djelu, dobio sam dva šamara"

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17.09.2026 08:09

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Foto: Youtube/Pink.rs

Folk pjevač Radiša Trajković Đani javno je priznao da tokom braka nije uvijek bio vjeran svojoj supruzi Slađi.

Pjevač je otkrio da ga je supruga u mladosti uhvatila na d‌jelu, nakon čega je uslijedila reakcija koju mnogi nisu očekivali. Prema njegovim riječima, sve se završilo brzo i direktno, dobio je dva šamara.

Ipak, Đani naglašava da je Slađa njegov ključni oslonac i da je uvijek bila uz njega u svim životnim trenucima.

Pjevač ističe da u braku nemaju kriza upravo zahvaljujući njoj i mudrosti sa kojom su prevazišli sve prepreke. U jednoj televizijskoj emisiji se kroz šalu osvrnuo na prošlost riječima da je „bilo dosta varanja“.

"Mladost ludost, meni je Slađa tu sada, ona je uvek uz mene, moram da kažem da je ona i naučila da kuva. Priznajem da me je nekada uhvatila na delu, i da je bilo dva šamara i ćao".

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Đani je otkrio da li je nekada imao neki veći sukob sa Slađom:

"Nisam, mi sve rešavamo zajedno", rekao je Đani.

Da je njihova ljubav i dalje jaka, potvrđuje i činjenica da je Đani snimio pjesmu posvećenu supruzi sa emotivnom porukom da bi joj posvetio i drugi život kada bi ga imao.

Đani je dodao da je Slađa podnijela najveći teret podizanja njihove d‌jece dok je on radio, te da je danas porodica na okupu i da vlada harmonija.

(GrandTV)

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Radiša Trajković Đani

Pjevač

prevara

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