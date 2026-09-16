Majkl Dž. Foks prvi put u javnosti nakon 13 godina: Otkrio vijesti koje će uticati na cijelu planetu

Glumac Majkl Dž. Foks dočekan je gromoglasnim ovacijama na dodeli Emi nagrada u Los Anđelesu, gdje mu je uručen Humanitarni Bob Houp priznanje za višedecenijski rad na podizanju svijesti i prikupljanju sredstava za istraživanje Parkinsonove bolesti.

Ceremonija je održana u pozorištu Pikok, a za Foksa je ovo bio poseban povratak na jednu od najvažnijih televizijskih pozornica. Na događaj je stigao sa suprugom, glumicom Trejsi Polan, i bio je to njihov prvi zajednički dolazak na Emi nagrade poslije 13 godina.

Povratak koji je izazvao snažne emocije

Humanitarna nagrada Bob Houp, koju od 2002. godine dodjeljuju Televizijska akademija i Fondacija Bob i Dolores Houp, namijenjena je ljudima iz televizijske industrije čiji je humanitarni rad ostavio trajan trag.

Malo ko, smatraju mnogi, bolje predstavlja tu misiju od Majkla Dž. Foksa.

Majkl Džej Foks Tanjug/AP/Chris Pizzello

Glumcu je Parkinsonova bolest dijagnostikovana 1991. godine, kada je imao samo 29 godina, ali je javnosti to saopštio tek sedam godina kasnije, 1998.

Upravo je taj period skrivanja dijagnoze bio jedna od glavnih tema njegovog emotivnog govora.

Priznao zašto je godinama ćutao

Obraćajući se publici, Foks je rekao da je bolest u početku krio jer se plašio da će izgubiti karijeru i vezu sa publikom. Priznao je da se pitao da li će ljudi prestati da ga shvataju ozbiljno ili će mu se smijati kada saznaju da je bolestan.

Umjesto toga, doživio je potpuno drugačiju reakciju. Kako je rekao, podrška koju je dobio nakon što je javno progovorio o bolesti dala mu je snagu da nastavi da radi i pokazala mu da dijagnoza nije morala da znači kraj njegove karijere.

Zahvalio je publici upravo na tome što mu je omogućila da nastavi da radi ono što voli.

Poruka koja je od‌jeknula dvoranom

Njegovo obraćanje razlikovalo se od uobičajenih govora na dodjelama nagrada, koje su uglavnom posvećene pobjedama i glamuru sa crvenog tepiha. Bio je to iskren, gotovo improvizovan trenutak koji je dirnuo cijelu salu.

Foks je dio govora posvetio i radu svoje fondacije, koja godinama finansira istraživanja Parkinsonove bolesti.

Pred publikom je rekao da su naučnici danas "blizu" velikog otkrića koje bi moglo da promjeni tok borbe protiv ove bolesti.

Nije iznosio detalje o rokovima niti o konkretnim kliničkim ispitivanjima, ali je njegova izjava odmah izazvala veliku pažnju na društvenim mrežama.

Holivudska zvijezda koja je postala simbol nade

Majkl Dž. Foks zauzima posebno mjesto u javnosti – od glumca koji je obilježio osamdesete kultnim ulogama prerastao je u jednog od najprepoznatljivijih boraca za oboljele od Parkinsonove bolesti.

Ovacije koje je dobio na Emi nagradama bile su, kako su mnogi ocijenili, priznanje ne samo za njegovu glumačku karijeru, već i za životnu misiju kojoj je posvetio posljednje decenije.

(Kurir)