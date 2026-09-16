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Kralj hleba pravi svadbu za pamćenje!

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16.09.2026 10:55

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Краљ хљеба с вјереницом
Foto: Instagram

Dragan Stanković, kog mnogi nazivaju "kraljem hleba", sprema gala svadbu s verenicom Aleksandrom koja će, prema saznanjima "Kurira", biti jedna od najglamuroznijih privatnih proslava godine.

Na listi zvanica nalazi se čak oko 500 gostiju, dok će za atmosferu biti zadužena neka od najvećih imena domaće estrade.

Visoki nivo

Kako saznaje "Kurir" od izvora bliskih organizaciji, pripreme su u završnoj fazi, a svaki detalj planiran je mjesecima unaprijed. Od raskošne dekoracije i luksuznog prostora do bogatog menija i specijalnih iznenađenja za goste, sve je osmišljeno tako da ova noć ostane za pamćenje.

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Posebnu pažnju privlači muzički program, koji će okupiti izvođače čija se imena inače vezuju za najveće koncerte i najskuplje privatne proslave. Prema saznanjima pomenutog portala, na bini će se smjenjivati neke od najvećih zvijezda domaće muzičke scene, pa nema sumnje da će gosti do ranih jutarnjih sati pjevati najveće hitove.

"Biće to pravi spektakl. Prava srpska svadba s primjesama istinskog džet-set događaja. Dragan voli takve manifestacije, a želi da se njegova dama osjeća posebno za taj dan. Ali ne samo ona nego i da se svako od gostiju osjeća posebno, zbog čega se vodilo računa o svakom detalju, od muzike do scenografije. Svadba će biti organizovana na visokom nivou, s dekoracijom koja će potpuno transformisati prostor. Cvjetni aranžmani, moderna rasvjeta, specijalni efekti i elegantni detalji biće dio ambijenta koji će više podsjećati na gala događaj svjetskog formata nego na klasično svadbeno veselje. Ni gastronomska ponuda neće zaostajati za luksuznim konceptom proslave. Goste očekuje bogat izbor domaćih i internacionalnih specijaliteta, vrhunska vina i deserti pripremani posebno za ovu priliku", priča sagovornik.

Turbulentne veze

Dragan Stanković važi za jednog od najpoznatijih privrednika u pekarskoj industriji, zbog čega je u javnosti dobio nadimak "kralj hljeba".

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Njegovo ime vezuje se za uspješan poslovni put i prepoznatljiv brend, a privatni život rijetko iznosi u javnost, zbog čega je vijest o ovako velikom slavlju izazvala veliko interesovanje.

U medijima je bio prisutan zbog turbulentnih ljubavnih veza, a na društvenim mrežama zbog šaljivih izjava.

U više navrata "Kurir" je pokušao da stupi u kontakt s Draganom, ali, kako kažu, broj telefona poznat redakciji nije bio dostupan.

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Kralj hljeba

Dragan Stanković

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