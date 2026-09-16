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Uhapšeno dvoje državljana BiH u Hrvatskoj: U automobilu pronađena marihuana

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16.09.2026 11:22

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

Dvoje državljana BiH uhapšeno je i predato u pritvor nakon što je u njihovom vozilu pronađeno više od kilogram marihuane.

Droga je pronađena prije dva dana prilikom kontrole vozila riječkih registarskih oznaka, kojim je upravljala 29-godišnjakinja, a suvozač je bio 29-godišnjak, oboje državljani BiH, saopšteno je danas iz Policijske uprave primorsko-goranske.

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Oboje su prijavljeni nadležnom tužilaštvu zbog krivičnog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogom i predati su u pritvor.

(Srna)

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Hrvatska

Državljanin BiH

hapšenje

Droga

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