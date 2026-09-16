Mještani banjalučkog naselja panjem zakrpili rupu

Autor:ATV redakcija
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U rupu na putu u banjalučkom naselju Lauš, u Karađorđevoj ulici, neko od mještana postavio je panj kako bi upozorio vozače na opasnost.
Rupa je, prema riječima mještana, tu skoro dvije godine, a kako sanacije nema, povremeno je pokušavaju sami "zakrpiti" šljunkom.
Međutim, njihov trud je uzaludan, jer nakon svake kiše dolazi do izlivanja i problema sa kanalizacijom, pa voda odnese i šljunak, piše "Bl portal".
Tako se problem iznova vraća, dok panj sada služi kao improvizovano upozorenje vozačima da uspore i zaobiđu oštećenje na putu.
Mještani kažu da će se, valjda, nakon ovog "rješenja" neko u Gradskoj upravi sjetiti da da interveniše.
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