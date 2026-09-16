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Mještani banjalučkog naselja panjem zakrpili rupu

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16.09.2026 10:59

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Пањем закрпили рупу
Foto: BL Portal

U rupu na putu u banjalučkom naselju Lauš, u Karađorđevoj ulici, neko od mještana postavio je panj kako bi upozorio vozače na opasnost.

Rupa je, prema riječima mještana, tu skoro dvije godine, a kako sanacije nema, povremeno je pokušavaju sami "zakrpiti" šljunkom.

Međutim, njihov trud je uzaludan, jer nakon svake kiše dolazi do izlivanja i problema sa kanalizacijom, pa voda odnese i šljunak, piše "Bl portal".

Tako se problem iznova vraća, dok panj sada služi kao improvizovano upozorenje vozačima da uspore i zaobiđu oštećenje na putu.

Mještani kažu da će se, valjda, nakon ovog "rješenja" neko u Gradskoj upravi sjetiti da da interveniše.

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Tagovi :

rupa

Banjaluka

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