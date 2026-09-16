Hašimu Tačiju 25 godina zatvora za jezive zločine

U Specijalizovanim vijećima u Hagu izrečena je prvostepena presuda bivšem vođi takozvane OVK Hašimu Tačiju, koji je osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti.

Sudsko vijeće u Hagu utvrdilo je da je Tači imao ključnu ulogu u formulisanju i sprovođenju zajedničkog kažnjivog cilja takozvane OVK, te da je značajno doprinio njegovom ostvarivanju na terenu.

"Lično je učestvovao u izvršenju krivičnih djela, podsticao ih i podržavao", navelo je vijeće tokom obrazlaganja ove istorijske odluke.

Tokom postupka nedvosmisleno je utvrđeno i da je Tači imao detaljna saznanja o svim krivičnim djelima izvršenim nad protivnicima takozvane OVK, ali nije preduzeo niti jednu mjeru kako bi te teške zločine spriječio ili kaznio odgovorne počinioce.

Sud je Tačiju izrekao pojedinačne kazne za monstruozna djela: petnaest godina zatvora za protivzakonito lišavanje slobode, četiri godine za surovo postupanje, dvadeset godina za mučenje i dvadeset tri godine zatvora za ubistva, nakon čega mu je izrečena jedinstvena kazna od dvadeset pet godina robije.

Jakup Krasnići je proglašen krivim i osuđen za protivzakonito hapšenje i lišenje slobode na 15 godina, surovo postupanje na 4 godine, mučenje na 20 godina i ubistvo na 23 godine zatvora, te mu je izrečena jedinstvena kazna od 25 godina robije.

Pored Tačija i Krasnića, osuđeni su i Kadri Veselji i Redžep Seljimi, ali sa znatno manjim kaznama.

Kadri Veselji je proglašen krivim i osuđen za protivzakonito lišenje slobode na 10 godina, surovo postupanje na 3 godine, mučenje na 13 godina i ubistvo na 16 godina, te mu je izrečena jedinstvena kazna od 18 godina zatvora. Veselji je oslobođen optužbi za progon, mučenje, prisilne nestanke i zločine protiv čovječnosti.

Redžep Seljimi je proglašen krivim i osuđen za protivzakonito i proizvoljno hapšenje na 6 godina, surovo postupanje na 2 godine, mučenje na 8 godina i ubistvo kao ratni zločin na 11 godina zatvora, što čini jedinstvenu kaznu od 13 godina robije. Seljimi je oslobođen optužbi za progon, zatvaranje, druge nehumane postupke, mučenje, prisilne nestanke i zločine protiv čovječnosti.