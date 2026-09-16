Tzv. kosovska policija prekinula predstavu za srpsku djecu u Lešku

Takozavana kosovska policija prekinula je sinoć i zabranila izvođenje mađioničarske predstave organizovane za najmlađe u Domu kulture u Lešku, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

Petković je istakao da Priština dozvoljava okupljanje desetina hiljada Albanaca u znak podrške vođama tzv. OVK koji su optuženi za ratne zločine, ali zabranjuje srpskoj djeci da uživaju u predstavi.

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- Jasna je politika dvostrukih aršina Prištine - okupljanje desetine hiljada Albanaca u znak podrške zločincima tzv. OVK je dozvoljeno, ali je zato zabranjeno okupljanje stotinak srpske dece koja su želela da uživaju u šaljivom programu - naveo je Petković u sinoćnoj objavi na Iksu.

(Srna)