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Prodajete stan ili kuću? Ove 3 jeftine promjene dižu cijenu za 10.000 evra

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16.09.2026 08:08

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Завјесе радијатор дневни боравак
Foto: Pexels/Max Vakhtbovycn

Kada prodajete stan ili kuću, uspješnost cjelog posla u velikoj mjeri zavisi od prvog utiska kupca.

Iako većina ljudi prije prodaje razmišlja o velikom renoviranju kako bi za kuću ili stan mogli da dobiju što veću sumu novca, mnogi upozoravaju da se takvi poduhvati često baš i ne isplate.

Umjesto skupih građevinskih radova, mnogo je jednostavnije napraviti nekoliko manjih i finansijski prihvatljivih promjena zbog kojih će prostor izgledati urednije, svjetlije i privlačnije.

Kupci nekretninu često prvo doživljavaju vizuelno i emocionalno, a tek potom racionalno procjenjuju njenu vrijednost.

Zato vam donosimo nekoliko strateških poteza uz pomoć kojih će cijeli proces prodaje biti lakši i brži. Svijetle boje mogu potpuno da promjene prostor Jedan od najjednostavnijih načina za poboljšanje utiska o nekretnini jeste krečenje zidova. Budući da zauzimaju najveću površinu u stanu, njihov izgled u velikoj mjeri određuje atmosferu cjelog prostora.

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Tamne boje, upečatljive tapete ili mrlje na zidovima vizuelno sužavaju prostor i odbijaju kupce. Najbolje je okrečiti cijelu nekretninu u čistu bijelu boju ili tople bež i svjetlosive nijanse.

Tako će za samo nekoliko stotina evra stan djelovati znatno prostranije, urednije i svjetlije.

Neutralne boje uklanjaju vaš lični pečat i pretvaraju prostor u "prazno platno", omogućavajući kupcima da lako zamisle svoj namještaj u njemu. Važno je obratiti pažnju i na kupatilo, pa ako djeluje staro i zapušteno, kupac automatski u glavi računa trošak kompletne obnove i agresivno spušta vašu traženu cijenu. Očistite kamenac i prebojite potamnjele fuge posebnim bijelim markerom.

Obavezno zamijenite dasku na toalet šolji, kupite novu zavjesu za tuš, zamijenite rasklimanu slavinu i postavite moderno ogledalo. Ovakva brza intervencija košta manje od sto evra, a stvara utisak nedavno renoviranog prostora. Uklonite lične stvari i riješite sitne kvarove Još jedan važan korak prije dolaska potencijalnih kupaca jeste depersonalizacija prostora. Kupac ne bi trebalo da ima osjećaj da je došao nekome u goste, već bi već tokom razgledanja trebalo da može da zamisli sebe u tom prostoru.

Takođe, sitni kvarovi obaraju cijenu brže nego što mislite. Upravo takve sitnice mogu da ostave neočekivano loš utisak. Škripanje vrata, mračne prostorije ili rasklimani elementi kod kupca mogu da stvore pod svjesnu sumnju da nekretnina ima i veće, skrivene nedostatke. Zato uklonite porodične fotografije, magnete sa frižidera, nagomilane suvenire i dječije igračke sa poda.

Zatim zamijenite sve pregorjele sijalice, podmažite šarke na vratima koja škripe i zategnite sve labave ručke na kuhinjskim elementima i ormarima. Uz relativno mala ulaganja tako može da se stvori bolji prvi utisak i poveća povjerenje kupca da nekretnina vrijedi traženi iznos, prenosi Jutarnji.hr.

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Tagovi :

prodaja nekretnina

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prodaja

cijena

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