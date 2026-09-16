Stiže nova računica za grejnu sezonu: Drva poskupjela, trgovci otkrivaju šta nas čeka

Pripreme za grijanu sezonu u Subotici prati i rast cijena ogrjeva. Najviše su poskupjela drva, dok se cijene uglja nisu značajnije mijenjale. Kakva je ponuda na stovarištima i šta utiče na cijene.

Jesen je vrijeme kada građani počinju da obezbjeđuju ogrjev za predstojeću zimu. Na subotičkim stovarištima drva su ove godine skuplja, a prodavci kao razloge navode više troškove poslovanja i promjene na tržištu.

Svake jeseni cijene odlete u nebo i onda mi imamo problem. Mi, kao trgovci, pošto smo mi direktno izloženi kontaktu sa krajnjim potrošačima, mi tu ispaštamo najviše, kao da smo mi najveći krivci zbog toga. Međutim, kad pogledamo situaciju, kakva je uopšte na tržištu, da je, prvo, nedostatak radne snage, i, drugo, enormne cijene nafte i transportnih troškova, dolazi do nekog opravdanog, da kažemo, poskupljenja - objašnjava Lajčo Bašić Palković, vlasnik stovarišta u Subotici.

Cijena ogrjevnog drveta trenutno iznosi između 10.500 i 11.000 dinara. Potražnja je umjerena, a kupci često nabavljaju manje količine. Među njima su i građani koji ranije, iz finansijskih razloga, nisu mogli da obezbijede ogrjev.

Dostupnost sirovine predstavlja izazov i za proizvodnju peleta. Posljedice velikih požara u Srbiji dodatno su uticale na tržište drveta, dok proizvođači nastoje da obezbijede dovoljne količine za narednu sezonu.

Znači, nema dovoljno sirovine za proizvodnju peleta, pa proizvođači, posebno veliki, oni nalaze način, kako znaju i umiju, odnosno, vještački dižu pomalo cijenu sirovog drveta, da bi mogli zadovoljiti tržište i obaveze koje imaju za sljedeću grijanu sezonu - dodaje Bašić Palković.

Za razliku od drveta, cijene uglja ostale su približno na nivou prethodne grijane sezone. Na stovarištima se mogu naći različite vrste uglja iz uvoza, prije svega iz Bosne i Crne Gore.

Lignit iz Bosne, iz Kreke i Stanara, košta 18.500 dinara po toni, ugalj iz Pljevalja 21.000, a iz Banovića 23.000 dinara.

Ogrjeva dakle ima, ali je njegova nabavka za mnoge građane sve veći finansijski izazov. Dalji trend cijena teško je prognozirati, pa kupci nastoje da pripreme za zimu usklade sa svojim mogućnostima, prenosi Kurir.