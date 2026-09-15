El Ninjo bi mogao biti najjači u istoriji: Objavljena prva prognoza za snijeg

Autor:ATV redakcija
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Prve dugoročne prognoze za zimu 2026/2027. pokazuju da bi snažan super El Ninjo mogao znatno uticati na vremenske prilike u Evropi i Sjevernoj Americi. Sivir veder Jurop (Severe Weather Europe) navodi da bi količina snijega mogla značajno varirati od regiona do regiona.
El Ninjo nastaje zbog neuobičajeno toplog mora u tropskom dijelu Tihog okeana i mijenja velike atmosferske struje koje određuju putanju oluja, padavina i hladnog vazduha. Trenutni El Ninjo već je veoma snažan, a prognostički modeli pokazuju da bi vrhunac mogao dostići krajem jeseni ili početkom zime.
Očekuje se da će ovaj El Ninjo biti jedan od najjačih u istoriji.
Za Evropu snažan El Ninjo po pravilu znači manje snijega nego inače, posebno u sjeverozapadnim i južnim dijelovima kontinenta, kao i na sjeveru srednje Evrope. Razlog je češći dotok blažeg vazduha sa Atlantika i jačanje visokog pritiska sa juga, zbog čega su temperature u nizinama često previsoke za snijeg.
U Sjevernoj Americi uticaj je izraženiji i očekuju se velike regionalne razlike – neka područja mogu dobiti znatno više snijega, a druga mnogo manje.
Ipak, riječ je o prvim sezonskim prognozama. One pokazuju opšti trend za cijelu zimu, ali ne mogu predvidjeti pojedina hladna razdoblja ili obilne snježne epizode, pa su odstupanja i dalje moguća.
Slijedi analiza najnovijih prognoza dva priznata sistema, Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) i britanske meteorološke službe (UKMO), s naglaskom na područja u kojima se očekuju odstupanja u količini snijega. Analiza obuhvata sezonski prosjek i prognoze po mjesecima, koje treba posmatrati kao trenutne trendove, a ne kao fiksne scenarije.
Prema modelu ECMWF, Evropu očekuje veoma slaba snježna sezona. Na većem dijelu kontinenta predviđa se manje snijega od prosjeka, s izuzetkom planinskih područja poput Alpa, kao i hladnijih regiona na sjeveru i sjeveroistoku kontinenta.
Skijaška sezona zavisiće od nadmorske visine i lokacije. Zbog dominantne blage vazdušne struje sa Atlantika očekuje se manjak snijega u nizinama i na srednjim nadmorskim visinama. Područja u Alpima iznad 1.800 do 2.000 metara imaju dobre izglede za kvalitetan prirodni snijeg.
U decembru se u većini nizinskih krajeva očekuje manje snijega od prosjeka, osim na krajnjem sjeveru. Razlog je zapadno i jugozapadno strujanje vazduha koje donosi padavine, ali i više temperature. Isti model, međutim, predviđa obilniji snijeg u Alpima i sjevernije.
U januaru se situacija ne mijenja značajno. Zadržava se greben visokog pritiska na jugu i nastavlja zapadno strujanje. Ipak, neka područja u istočnom dijelu srednje Evrope, izvan planina, mogla bi zabilježiti nešto više snijega.
Februar je uobičajeno snježniji mjesec, ali prognoza pokazuje da će postojan visok pritisak uzrokovati najveći manjak snijega u središnjim, zapadnim i južnim dijelovima Evrope. Više snijega i dalje se očekuje na sjeveru i sjeveroistoku.
Važno je naglasiti da prognoza „manje snijega od normale“ ne znači da snijega neće biti, već da će ga biti manje od višegodišnjeg prosjeka. Na primjer, područje koje u prosjeku ima metar snijega tokom zime moglo bi ove godine zabilježiti samo 25 centimetara.
Za pouzdanije dugoročne prognoze ključno je uporediti podatke iz više izvora. Zato se uz ECMWF koristi i model britanske meteorološke službe – UKMO. Njihovi podaci trenutno pokrivaju period od novembra do januara.
Sezonski prosjek modela UKMO za Evropu takođe pokazuje manje snijega od normale. Za razliku od ECMWF-a, ovaj model ne predviđa više snijega ni na višim nadmorskim visinama u središnjim dijelovima. Riječ je o prosjeku za period od novembra do januara, a na nižu vrijednost utiče i uobičajeno kasniji početak snježne sezone u novembru.
Prognoza za novembar pokazuje manjak snijega u većini područja, što upućuje na veoma kasni početak sezone, čak i u planinama. Uzrok tome je polje visokog pritiska koje donosi toplije vrijeme i manje padavina.
Ni u decembru prognoza za snijeg nije povoljnija za veći dio kontinenta. Pojavljuju se naznake više snijega na višim nadmorskim visinama, ali u manjoj mjeri nego što to predviđa ECMWF.
U januaru nema poboljšanja za viša područja srednje Evrope, dok je u nizinama manjak snijega još izraženiji. Više snijega, slično prognozi ECMWF-a, očekuje se na sjeveru i sjeveroistoku.
Oba modela slažu se da Evropu očekuje snježna sezona znatno slabija od prosjeka. Vremenom će dominirati greben visokog pritiska i zona niskog pritiska nad sjevernim Atlantikom, što će prema kontinentu usmjeravati topliji vazduh sa zapada.
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