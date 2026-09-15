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Dodik: SNSD svoju politiku zasniva na odbrani ustavnog položaja, institucija i nadležnosti Srpske

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15.09.2026 22:53

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СНСД Подгадци Додик, Цвијановић, Минић
Foto: X/Milorad Dodik

Podrška naroda u Gornjim Podgradcima potvrđuje povjerenje koje SNSD uživa među građanima, naveo je lider stranke, Milorad Dodik.

"SNSD svoju politiku zasniva na odbrani ustavnog položaja, institucija i nadležnosti Republike Srpske. To je politika koju godinama dosljedno zastupamo i sa kojom izlazimo pred narod", naveo je Dodik na Iksu.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

SNSD

Izbori 2026

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