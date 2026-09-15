Dodik: SNSD svoju politiku zasniva na odbrani ustavnog položaja, institucija i nadležnosti Srpske

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Podrška naroda u Gornjim Podgradcima potvrđuje povjerenje koje SNSD uživa među građanima, naveo je lider stranke, Milorad Dodik.
"SNSD svoju politiku zasniva na odbrani ustavnog položaja, institucija i nadležnosti Republike Srpske. To je politika koju godinama dosljedno zastupamo i sa kojom izlazimo pred narod", naveo je Dodik na Iksu.
Podrška naroda u Gornjim Podgradcima potvrđuje povjerenje koje SNSD uživa među građanima.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 15, 2026
SNSD svoju politiku zasniva na odbrani ustavnog položaja, institucija i nadležnosti Republike Srpske. To je politika koju godinama dosljedno zastupamo i sa kojom izlazimo pred narod. pic.twitter.com/mE6wtwnyq9
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