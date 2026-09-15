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Minić: Hvala, Banjaluko, idemo snažno i odlučno u veliku pobjedu

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15.09.2026 22:03

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Минић: Хвала, Бањалуко, идемо снажно и одлучно у велику побједу
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Još od mojih studentskih dana Banjaluka je dio mene - naveo je predsjednik Vlade Srpske Savo Minić.

- Ovdje sam stekao velika prijateljstva i važne životne lekcije. Energija koju je večeras ovaj grad pokazao je veće od svega do sad što sam ovdje doživio. Hvala, Banjaluko! Idemo snažno i odlučno u veliku pobjedu - naveo je Minić na Iksu.

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Tagovi :

Savo Minić

SNSD

Banjaluka

Izbori 2026

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