Minić: Hvala, Banjaluko, idemo snažno i odlučno u veliku pobjedu

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Još od mojih studentskih dana Banjaluka je dio mene - naveo je predsjednik Vlade Srpske Savo Minić.
- Ovdje sam stekao velika prijateljstva i važne životne lekcije. Energija koju je večeras ovaj grad pokazao je veće od svega do sad što sam ovdje doživio. Hvala, Banjaluko! Idemo snažno i odlučno u veliku pobjedu - naveo je Minić na Iksu.
Još od mojih studentskih dana Banjaluka je dio mene. Ovdje sam stekao velika prijateljstva i važne životne lekcije.— Savo Minić (@minic_savo) September 15, 2026
Energija koju je večeras ovaj grad pokazao je veće od svega do sad što sam ovdje doživio.
Hvala, Banjaluko!
Idemo snažno i odlučno u veliku pobjedu. pic.twitter.com/x6Jf3PZRe4
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