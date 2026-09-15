Minić: Hvala, Banjaluko, idemo snažno i odlučno u veliku pobjedu

Još od mojih studentskih dana Banjaluka je dio mene. Ovdje sam stekao velika prijateljstva i važne životne lekcije.

Energija koju je večeras ovaj grad pokazao je veće od svega do sad što sam ovdje doživio.

Hvala, Banjaluko!

Idemo snažno i odlučno u veliku pobjedu. pic.twitter.com/x6Jf3PZRe4