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Radovan Kovačević: Trinaesta penzija zvuči dobro, ali...

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15.09.2026 21:50

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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Foto: ATV/Branko Jović

Trinaesta penzija zvuči dobro, ali to u realnosti predstavlja značajno manje od onoga koliko Vlada Republike Srpske poveća penzije svake godine, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Isplaćivanje 13. penzije bi značilo ukupno godišnje povećanje od 8,33 odsto, dok je Vlada na čelu sa Savom Minićem u 2026. godini penzije već uvećala preko deset odsto", naveo je Kovačević.

On je naglasio da je u posljednjih godinu dana otkako je Minić na čelu vlade uvećanje penzija dostiglo skoro 14 odsto.

"U prevodu, obećanje o 13. penziji zvuči kao da ćete penzionerima dati više, a u stvari znači da ćete im oteti, odnosno dati im manje. Zato sam siguran da će penzioneri u Republici Srpskoj znati prepoznati šta su laži i obmane, a da će, kao i do sad, vjerovati u svoje institucije Republike Srpske", naveo je Kovačević na "Iksu".

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Radovan Kovačević

Penzija

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