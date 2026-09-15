Mladi iz Srbije i Republike Srpske u Rusiji obilježili Dan srpskog jedinstva

Mladi iz Srbije i Republike Srpske su u Rusiji, na Svjetskom samitu mladih u Jekaterinburgu, ponosno istakli srpske zastave i zajedno obilježili praznik koji simbolizuje jedinstvo srpskog naroda, slobodu i očuvanje nacionalnog identiteta.

- Slike srpskih zastava u Jekaterinburgu poslale su simboličnu, ali snažnu poruku da, gdje god da se nalaze, Srbi sa ponosom čuvaju svoj identitet, svoju zastavu i osjećaj pripadnosti zajedničkom narodu - saopšteno je iz Udruženja Srba sa Drine.

Oni su istakli da posebnu simboliku nosi činjenica da je Dan srpskog jedinstva obilježen upravo u prijateljskoj Ruskoj Federaciji - zemlji sa kojom srpski narod povezuju duboke istorijske, duhovne, kulturne i bratske veze.

- Zajedničko obilježavanje praznika sa direktorom Kancelarije Vlade Srbije za javnu i kulturnu diplomatiju Arnoom Gujonom i ruskim prijateljima još je jedna potvrda tradicionalnog prijateljstva srpskog i ruskog naroda - navedeno je u saopštenju.

Predsjednik Udruženja Filip Pajić istakao je da srpski i ruski narod povezuje prijateljstvo koje je izdržalo brojna istorijska iskušenja.

- Naša generacija ima obavezu da to prijateljstvo ne posmatra samo kao deo prošlosti, već da ga dodatno razvija i ostavi još snažnijim generacijama koje dolaze - poručio je Pajić.

Svjetski samit mladih predstavlja veliki međunarodni događaj koji okuplja mlade, predstavnike organizacija i društvene lidere iz različitih zemalja, a kompletnu organizaciju i boravak učesnika finansira Ruska Federacija, prenosi RTRS